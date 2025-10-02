Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 2 de octubre: Begoña Gómez, a juicio por otros cuatro delitos

Esta noche en El Cascabel los focos se centran en la tensión internacional y la política nacional: la crisis de la flotilla rumbo a Gaza y el aumento del gasto militar se analizan en plató con el almirante retirado Ángel Tafalla, mientras la denuncia de Bruselas por el abandono a los agentes que luchan contra el narcotráfico tendrá el testimonio en primera persona de Paqui Gómez, madre de un guardia civil asesinado en Barbate. Además, la polémica por los 2.000 retrasos en diagnósticos de cáncer de mama en Andalucía se abordará con la afectada Cristina Fernández, y el debate sobre un posible adelanto electoral contará con el análisis de Manuel Mostaza. Ya en clave judicial, la declaración de Begoña Gómez y las nuevas causas por presunta corrupción estarán sobre la mesa con Ana Samboal, y el magistrado Jesús Villegas valorará si podría ser considerada funcionaria a efectos legales.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.