Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 19 de marzo: Aldama teme por su seguridad

El programa El Cascabel abordará esta noche la actualidad política con especial atención al llamado “caso Aldama”, analizando sus posibles consecuencias para el Gobierno y la seguridad del propio Víctor de Aldama, con la participación del criminalista Carlos García Barrett y la periodista de Ok Diario Irene Tabera. También se tratará la situación interna en Vox y las medidas económicas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez, con el análisis del economista Marc Vidal. Además, el programa incluirá contenidos culturales con el estreno del documental sobre Cayetana Fitz-James Stuart, con la participación de su directora Susana Alonso y la periodista Marina Bernal, y finalizará con un análisis de la situación en Cuba junto a la activista Amalia Barrera y la escritora Zoé Valdés.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.