Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 17 de marzo: Iván Espinosa de los Monteros, en plató

El programa El Cascabel centrará su contenido en varios debates de actualidad política y social, comenzando por cuestiones como la posibilidad de falsear la identidad en procesos electorales y el debate histórico sobre la conquista de México y el llamado “presentismo moral”, con la participación del director de Obras Misionales Pontificias en España, José María Calderón, el escritor y periodista Luis Antequera y el historiador Juan Miguel Zunzunegui. El programa también abordará la actualidad económica con Joan Bonet, y analizará la situación política nacional, incluyendo la crisis en la izquierda y las tensiones en el Gobierno, con el adjunto al director de El Confidencial, Juan Fernández-Miranda. Además, destacará la entrevista al exdiputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, sobre la situación interna del partido, y se tratarán otros asuntos como el patrimonio de Miquel Iceta y el caso judicial relacionado con David Sánchez, con la participación de la periodista de Okdiario, Irene Tabera.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.