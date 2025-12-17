Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 17 de diciembre: Santos Cerdán se presenta como víctima en el Senado

Esta noche, El Cascabel centra su atención en la figura de Santos Cerdán y en las informaciones que rodean a José Luis Rodríguez Zapatero. El programa analiza el uso de móviles prepago presuntamente vinculados a Zapatero con la intervención de Javier Naranjo, ingeniero informático, que explica su funcionamiento y posibilidades de rastreo. También se aborda el aumento de la facturación de Mediaciones Martínez y su posible encaje fiscal, con el análisis de Francisco Javier Rodríguez Santos, abogado e inspector de Hacienda en excedencia. La comparecencia de Santos Cerdán en el Senado ocupa buena parte del debate, con explicación de las acusaciones y del contenido del informe judicial, comentadas en plató por Ana Samboal y con la valoración política de Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid. El programa detalla además el documento que precipita el caso Cerdán, analizado por Borja Negrete, periodista de El Confidencial. Por último, se trata la información que relaciona en Estados Unidos a Ana Obregón con Jeffrey Epstein, con la intervención de David Alandete, corresponsal de COPE y TRECE en Washington.

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.