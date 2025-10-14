Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 14 de octubre: Pedro Sánchez y los pagos en efectivo del PSOE

El Cascabel aborda esta noche las revelaciones sobre los pagos en efectivo admitidos por Pedro Sánchez, las nuevas informaciones sobre la presunta caja B del PSOE y los movimientos judiciales en torno a José Luis Ábalos, a quien el juez ha impedido cambiar de abogado por posible fraude de ley. José Luis Pérez analizará junto a José Francisco Serrano, Isabel Durán y Aitor Riveiro los detalles de estas tramas, con el análisis técnico de Rubén Manso sobre la trazabilidad del dinero en los partidos y la valoración jurídica de José María Fuster Fabra. Además, Álvaro Nieto y Borja Negrete desgranarán las últimas exclusivas sobre los supuestos donativos y el “cumpleaños de Ábalos”, mientras se abordarán también las nuevas propuestas del Gobierno sobre el aborto y las declaraciones de Feijóo sobre inmigración y nacionalizaciones.

