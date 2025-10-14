COPE
Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 14 de octubre: Pedro Sánchez y los pagos en efectivo del PSOE

El programa se afianza cada noche en TRECE como un espacio de referencia para seguir la actualidad, con análisis, entrevistas y debates sobre los temas más destacados del día

El Cascabel aborda esta noche las revelaciones sobre los pagos en efectivo admitidos por Pedro Sánchez, las nuevas informaciones sobre la presunta caja B del PSOE y los movimientos judiciales en torno a José Luis Ábalos, a quien el juez ha impedido cambiar de abogado por posible fraude de ley. José Luis Pérez analizará junto a José Francisco Serrano, Isabel Durán y Aitor Riveiro los detalles de estas tramas, con el análisis técnico de Rubén Manso sobre la trazabilidad del dinero en los partidos y la valoración jurídica de José María Fuster Fabra. Además, Álvaro Nieto y Borja Negrete desgranarán las últimas exclusivas sobre los supuestos donativos y el “cumpleaños de Ábalos”, mientras se abordarán también las nuevas propuestas del Gobierno sobre el aborto y las declaraciones de Feijóo sobre inmigración y nacionalizaciones.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente.  Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.

José Luis Pérez El Cascabel


Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada.   A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.

