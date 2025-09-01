Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 1 de septiembre: primera entrevista de Sánchez tras un año en silencio

Esta noche, El Cascabel arranca curso político con un programa marcado por la tensión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el papel de Puigdemont en la legislatura y los privilegios a Santos Cerdán en prisión. José Luis Pérez conducirá los debates con colaboradores como Guadalupe Sánchez, Javier Gállego e Isabel Durán, y entrevistas a voces clave el analista Joan Guirado (ABC), el abogado Joaquín Moeckel y José Manuel Caro (TAMPM). El espacio contará con la opinión de Antonio Jiménez y repasará además la entrevista concedida por Sánchez tras un año de silencio, con el análisis de Ana Samboal.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.