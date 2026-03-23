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Sigue en directo 'El Cascabel' del 23 de marzo: El “caso Aldama”, bajo la lupa política y judicial

El programa se afianza cada noche en TRECE como un espacio de referencia para seguir la actualidad, con análisis, entrevistas y debates sobre los temas más destacados del día

Redacción TRECE

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El programa El Cascabel repasará esta noche varios asuntos de actualidad política y social como la polémica sobre el viaje a Cuba de Pablo Iglesias con el análisis de David Alandete, así como la controversia sobre mensajes en misiles iraníes vinculados a Pedro Sánchez y el caso Aldama, con la participación de Juan Rodríguez Garat. El programa también analizará las polémicas en redes sociales del ministro Óscar Puente, con referencias a figuras como José Carlos Díez y dirigentes políticos territoriales. En plató intervendrá José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para aportar su visión técnica sobre infraestructuras y actualidad. Más adelante se profundizará en el caso judicial relacionado con Víctor de Aldama y la posible financiación del PSOE con Teresa Gómez y la polémica de José Luis Rodríguez Zapatero y su supuesta vinculación con Plus Ultra con Esteban Urreiztieta. El programa cerrará con un debate sobre inmigración con el sacerdote José Hernández y Augustin Ndour, primer firmante de la ILP para la regularización de personas extranjeras.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente.  Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.

jose luis perez

Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.

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