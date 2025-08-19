Sigue en directo 'El Cascabel' del 19 de agosto: España en llamas, Begoña Gómez citada y presión internacional

La edición de esta noche de El Cascabel comenzará con la gestión de los incendios en España y con declaraciones clave del presidente Pedro Sánchez sobre cambio climático. También se contará con la participación en directo de Ramón Tamames, que comentará tanto la gestión estatal de los incendios como otros asuntos de actualidad, como la visita de Sánchez a China.

También analizaremos, la posición del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a través de imágenes de sus publicaciones en Instagram, en las que critica la falta de apoyo de medios estatales en la gestión de la crisis.

No faltará tampoco el primer avance sobre Begoña Gómez, citada a declarar el próximo 11 de septiembre, con un bloque dedicado al análisis judicial y político de su situación. Escucharemos al jefe de gabinete de Sánchez, Óscar López, que afirma que el Tribunal Supremo archivará el caso

También estará en plató Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama, para comentar las últimas novedades, incluyendo publicaciones de Aldama en Instagram, donde señala que la apertura del sobre se retrasa.

Luego tendremos a Antonio Pampliega, que abordará el impacto del acuerdo entre Putin y Zelensky con mediación de Trump, y analizará el horizonte de la guerra en Gaza.

