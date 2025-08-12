Sigue en directo 'El Cascabel' del 12 de agosto: los tuits de Óscar Puente y OTAN sin España

La edición de esta noche de El Cascabel comenzará con una cobertura completa sobre los incendios forestales que afectan varias regiones de España, destacando la gravedad de los fuegos en Cádiz, Tres Cantos, Toledo, Zamora y Andalucía. Para profundizar en el tema, contará con la entrevista a Miguel Arroyo, divulgador forestal, quien analizará el denominador común de estos incendios, su origen —provocado o fortuito— y la eficacia en las labores de extinción.

Seguidamente, el programa abordará la controversia generada en redes sociales por los tuits de Óscar Puente, y la respuesta del PP, con intervenciones del consejero de Medio Ambiente de Castilla y León para ofrecer su visión sobre la gestión de la crisis.

Además, se tratará la activación del plan de emergencia por Interior y la situación de los efectivos de la UME, con entrevistas a Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de Madrid, y Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, para conocer de primera mano los daños y los desalojos sufridos.

En el bloque internacional, se analizará la ausencia de España en la próxima cumbre de la OTAN en Alemania, con un reportaje especial y la entrevista a un diplomático que explicará las implicaciones de esta exclusión en el contexto geopolítico actual.

EL CASCABEL

El Cascabel, el programa de actualidad que se emite cada noche en TRECE, continúa ganando presencia en la franja nocturna con su propuesta informativa y de análisis. Conducido por Antonio Jiménez, el espacio repasa los temas más relevantes del día en los ámbitos político, social, económico y cultural, ofreciendo a los espectadores una visión completa de la actualidad nacional.

Antonio Jiménez

El formato combina entrevistas, conexiones en directo y mesas de debate con la participación de distintos colaboradores, lo que permite abordar cada asunto desde diferentes perspectivas. Gracias a su ritmo ágil y a la profundidad de sus contenidos, El Cascabel se ha convertido en una de las apuestas más sólidas de TRECE para mantener informada a su audiencia en el prime time.