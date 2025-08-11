Sigue en directo 'El Cascabel' del 11 de agosto: intento de soborno de Leire a dos fiscales

La edición de esta noche de El Cascabel comenzará abordando el incendio ocurrido en la Catedral de Córdoba el pasado viernes 8 de agosto, analizando tanto sus causas como los daños ocasionados.

A continuación, se tratará el tema principal de la noche: los intentos de soborno a Leire Martínez. Para profundizar en este asunto, el programa contará en el plató con la participación de Álvaro Escudero, abogado penalista.

También se analizará la situación actual de las relaciones entre España y Estados Unidos, centrándose en el impacto que podría tener la paralización de la venta de los cazas F-35. Sobre este asunto conversará David Alandete, corresponsal de COPE y TRECE.

Por su parte, Ana Samboal entrevistará a Javier Rupérez, político y diplomático español, para aportar su visión sobre el contexto internacional.

Además, se contará con la presencia de Olaya Salarzón, secretaria nacional de Comunicación de la AUGC, para tratar la polémica sobre la falta de fondos para pagar a los agentes encargados de trasladar las valijas del Banco de España.

Finalmente, el periodista Joaquín Hernández analizará la situación del Centro Penitenciario de Zubieta, aportando claves sobre su estado actual y los desafíos que enfrenta.

EL CASCABEL

El Cascabel, el programa de actualidad que se emite cada noche en TRECE, continúa ganando presencia en la franja nocturna con su propuesta informativa y de análisis. Conducido por Antonio Jiménez, el espacio repasa los temas más relevantes del día en los ámbitos político, social, económico y cultural, ofreciendo a los espectadores una visión completa de la actualidad nacional.

El formato combina entrevistas, conexiones en directo y mesas de debate con la participación de distintos colaboradores, lo que permite abordar cada asunto desde diferentes perspectivas. Gracias a su ritmo ágil y a la profundidad de sus contenidos, El Cascabel se ha convertido en una de las apuestas más sólidas de TRECE para mantener informada a su audiencia en el prime time.