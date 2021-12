Santiago Abascal, en TRECE: "Sánchez está dispuesto a vender a su madre para mantenerse en Moncloa"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido entrevistado este martes por Antonio Jiménez en 'El Cascabel' de TRECE, donde ha repasado algunos de los asuntos más relevantes de la actualidad política y social en nuestro país.

A pocas horas de celebrarse la Cumbre de Presidentes Autonómicos, de la que tienen que salir las medidas para intentar frenar esta sexta ola, el máximo representate de la tercera fuerza política en nuestro país ha valorado la postura del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a este asunto: "Creo que el Gobierno ya nos ha fastidiado mucho, sobre todo en el tema de las libertades y en el plano económico. Hay cometido irregularidades que han sido reconocidas por el Constitucional. También se ha borrado y ha echado todo el peso en las comunidades. Ahora, incluso los independentistas y nacionalistas se han dado cuenta de que es necesaria un acción conjunta de todo el país para frenar el ritmo de contagios".

Respecto a la cogobernanza, palabra tan repetida durante estos meses de gestión respecto a la pandemia, Abascal ha mostrado su firme rechazo hacia este concepto: "La cogobernanza es una palabreja que no entiende la gente. Es un eufemismo para decir que el Estado no cumple con sus responsabilidades. Hemos visto como ha producido división, por lo tanto, estamos en contra de estas palabrejas que asumen los progres".

También se ha referido a la cuestión de poder sacar adelante una ley de pandemias, algo respecto a lo que no ha cerrado la puerta, aunque ha señalado que el foco se encuentra en estos momentos en otras prioridades: "Podría ser una fórmula, pero creo que debemos poner el acento en la recuperación económica, en las libertades. En eso hemos centrado nuestros esfuerzos y creo que ha sido una buena decisión, ya que muchos pensaban que el país se podía parar. Tenemos que aprender a convivir con este virus como se ha hecho con otros a lo largo de la historia. Los españoles han sido prudentes, mucho más que los políticos y este Gobierno, que en el primer momento decidió cerrar y poner toques de queda. Ahora es lo que quiere hacer el Gobierno separatista en Cataluña".

Por útlimo ha comentado cuestiones relacionadas con el proceso de vacunación y la imposición de un pasaporte de vacunación: "La vacunación no es obligatoria, y, sin embargo, se toman decisiones que van en contra de la ley como el pasaporte sanitario. Creo que hay que respetar a las personas que se han vacunado y a los que no, hay que respetar la libertad de cada uno. Hemos impuesto un recurso por la aplicación del pasaporte covid en Andalucía. Opinamos que el pasaporte covid es muy peligroso, da información sobre el coronavirus y la pregunta es si da sobre otras enfermedades. Nosotros ya tenemos un pasaporte, y ese es el español".

Dejando a un lado la pandemia, en clave política, el líder de Vox ha señalado que salen a ganar en las próximas elecciones en Castilla y León, convocadas para el mes de febrero: "Tenemos expectativas muy buenas, nos presentamos con la intención de ser determinantes, pero en realidad salimos a ganar. Creemos que Vox tiene un mensaje coherente para toda España y que tiene un gran peso en Castilla y León. Esperamos ser determinantes en el futuro de esta comunidad".

La posición de Vox respecto a las encuestas

En cuanto a su papel en las encuestas, en las que siguen manteniendo un ritmo alcista, Abascal ha confesado no hacer mucho caso a estos estudios, señalando que prefiere escuchar a la calle y a los ciudadanos: "Yo siempre he desconfiado de las encuestas. En las últimas elecciones andaluzas, ninguna encuesta pudo prever lo que ocurrió en esta región. Veo las encuestas con tranquilidad, no obstante para mí la mejor encuesta es la calle, donde creo que el mensaje está llegando claro aunque se intente manipular".

De cara al futuro, ante la posibilidad de que en las próximas elecciones generales la suma de PP y Vox permita formar Gobierno, Santiago Abascal defiende que las dos formaciones están abocadas a entenderse, aunque duda de la postura del Partido Popular: "Estamos abocados a entendernos, sin embargo, veo que no tiene la misma claridad el líder del otro partido. Recuerdo lo que ocurrió en la moción de censura, con aquel discurso de Casado contra Vox y particularmente contra mí. Pienso en todas las personas que querían una alternativa fuerte. Ahora escucho a Casado que quiere gobernar en una gran coalición con el PSOE o que Vox le regale sus votos. Nuestro partido no es el coche escoba de ningún otro. Vamos a luchar para ganar, y eso no es un sueño, cada día puede ser más real. Lo que no nos vamos a entender es con el Partido Socialista".

"Nuestra disposición al acuerdo es total. Hacia planteamientos concretos de cargos es nula. Si Vox es un partido que está alrededor del 20% de los votos será un partido de Gobierno. Para nosotros no es importante el número de ministerios, lo importante es nuestras ideas. Queremos llegar al Gobierno para tumbar muchas medidas de este Ejecutivo", ha sentenciado el líder de Vox.

El papel de Vox en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid

También ha analizado la situación en Madrid, donde son apoyo de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Respecto al consistorio de la capital, Abascal ha defendido que el Gobierno de Martínez-Almeida ha protagonizado contradicciones respecto a los acuerdos de investidura: "El señor Almeida había llegado a una serie de compromisos con Vox. No podemos llegar a un nuevo acuerdo sobre Presupuestos si no cumple con los compromisos electorales. En realidad no hay una contradicción en Vox, es el Partido Popular el que tiene que ordenar sus ideas. Ahora mismo, existe insatisfacción en Vox. El problema son las contradicciones del Partido Popular. Ayuso crea aquí una oficina para defender el español, donde no está perseguida, y mientras en Galicia pasa lo contrario".

En cuanto al Gobierno de la Puerta del Sol, Abascal ha defendido que Vox no dudó ni un solo momento en dar sus apoyos a Ayuso para frenar la entrada de los socialistas y los comunistas en el Gobierno de la Comunidad: "La señora Ayuso acaba de tener una gran victoria en Madrid. Apoyamos su investidura porque eramos conscientes del vuelco que se produjo en Madrid y teníamos claro que deberíamos actuar como freno para evitar la entrada de los comunistas en Madrid. Todavía existen leyes como las de género que siguen activas en Madrid. Con los votos que tenemos actualmente no podemos exigir mucho más, por eso animo a las personas que están preocupadas por este asunto a que voten a Vox en las próximas elecciones".

En cuanto a Andalucía, región en la que no han apoyado los Presupuestos, el líder de Vox defiende que vienen pidiendo elecciones desde que se produjo la moción de censura en la Región de Murcia: "Comenzamos a pedir elecciones desde hace mucho tiempo, desde que surgió el asunto de Murcia. No sabíamos que podía ocurrir. El acuerdo de los Presupuestos no tiene mucho que ver con este asunto, es más por un incumplimiento de los pactos con el PP".

Su relación con Pablo Casado

De nuevo ha vuelto a referirse a su relación con Pablo Casado, cuestión que ha respondido defendiendo que lo importante no es la trato personal con el líder de los populares, si no la voluntad de poder llegar a acuerdos: "No es importante nuestra relación, lo importante es poder llegar a acuerdos para frenar las medidas del frente popular de Sánchez con los comunistas. Tenemos la sensación que el PP quiere un relevo, pero nosotros no queremos eso. Queremos tumbar las medidas que ha impuesto Sánchez con mentiras y dar un vuelco a todas sus políticas. Ha mentido porque al final ha pactado con los independentistas y terroristas que tantas veces rechazó. Ahora es Otegi el decide las leyes y aprueba o tumba presupuestos".

El Falcon y la incesante subida del precio de la luz

En los últimos días, Santiago Abascal se ha mostrado muy crítico con el uso del avión presidencial, el Falcon, por parte de Pedro Sánchez, algo que en esta entrevista ha vuelto a criticar, aunque ha subrayado que el líder del Ejecutivo ha cometido actos mucho más graves: "No es lo adecuado. Esos medios deben ser utilizados para actos de Estado. En un país en el que se puede viajar tan bien como España no se pueden vivir estas escenas. Pero esto es una minucia en comparación con otros actos más graves que ha protagonizado Sánchez: ha metido a los comunistas, a los partidos independentistas y a los representantes de los terroristas en el Gobierno, algo que está pasando también en países de Latinoamérica".

Otra cuestión a tratar ha sido el precio de la energía. Ante este asunto, Abascal ha denunciado que el Gobierno se ha dedicado a imponer medidas de destrucción, y ha defendido que España debería trabajar hacia una soberanía energética: "La Francia de Macron ha decidido construir más infraestructuras nucleares y España ha decidido derribar y destruir. Esto ha provocado una gran dependencia del exterior. No tenemos energía nuclear, pero se lo compramos a nuestros vecinos. El riesgo es que hay mucho españoles que no llegan a final de mes. Pagan la luz y el gas y después tienen que comer mortadela".

También ha denunciado las estrategias que utiliza el Gobierno para alcanzar sus objetivos, mostrando su pesar porque no asuman responsabilidades cuando cometene irregularidades: "Los sindicatos comunistas y socialistas siempre han sido instrumentos de partido a favor de la izquierda. El otro día Díaz amenazó con que si Vox llegase al Gobierno iban a incendiar las calles. El problema es muy serio, tienen un control de los sindicatos, de una gran parte de los medios de comunicación, pisan la Constitución y no pasa nada. Esto es para reflexionar, porque si esto lo hace un ciudadano cualquiera paga una multa, y cuidado si no la paga. Esto es muy grave y no tiene consecuencias políticas, aquí no dimite nadie. Por eso es importante unas elecciones para echar a los socialistas y a los comunistas del Gobierno y marcar un nuevo rumbo para España".

La posiblidad de un adelanto electoral y su papel en un futuro Gobierno

Respecto a un posible adelanto electoral en España, el líder de Vox ha querido dejar claro que Sánchez hará incluso lo impensable para permanecer en el poder: "Soy enemigo de hacer cávalas. No lo tengo claro, lo que tengo claro es que Sánchez no tiene ningún escrúpulo y va a hacer lo que mejor le venga. Si las encuestas le apoyan puede convocar elecciones, pero si no tiene el apoyo puede que no lo haga, aunque España este en la ruina. Está dispuesto a hacer lo que sea para controlar el poder. Está dispuesto a vender incluso a su madre para mantenerse en el Ejecutivo, pactando incluso

También ha querido señalar que durante la pandemia mantuvo dos llamadas con el líder del Ejecutivo, dos conversaciones en las que se sintió engañado: "Durante la pandemia me llamó en dos ocasiones y me sentí engañado. No quise una tercera y me limité a que la única interlocución con el Gobierno fuese a través del Congreso. Lo mejor es que todos los españoles vean cuáles son nuestras conversaciones con el Gobierno".

En cuanto su posible entrada en el Gobierno, Abascal ha dejado claro que su principal objetivo sería tumbar todas las medidas impuestas por el Gobierno de coalición: "Todas las leyes ideológicas que ha planteado la izquierda, pero en realidad tumbaríamos todas. Defenderíamos la vida desde el principio hasta el final, ofreciendo cuidados y no vendiendo muerte como hace este Gobierno.

La opinión de Abascal sobre el concepto 'extrema derecha'

Respecto a la cuestión relacionada sobre el concepto 'extrema derecha', utlizado desde el Gobierno y sus socios para referirse a Vox, Abascal ha señalado que con el paso del tiempo se lo ha comenzado a tomar como un halago: "Ha llegado un momento en el que no es que me da igual, es que lo disfruto. Cuando tienes delante a este Gobierno y te lo llaman en muchas ocasiones te lo tomas como medallas. Recuerdo cuando en la moción de censura salió Iglesias y aplaudió a Casado. Prefiero que Sánchez e Iglesias me llamen fascista antes de que me aplaudan".