Rocío Monasterio, en TRECE: "El viernes presentaremos una querella contra Sánchez y contra algunos más"

Rocío Monasterio, líder de Vox en la Comunidad de Madrid, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la actualidad política nacional. ¿Presentará Vox una querella criminal contra Sánchez?: “Se está dando un golpe institucional y presentaremos una querella el viernes por conspiración para delinquir. Pero no solo contra Sánchez, sino contra algunos más. Tenemos la obligación de actuar y conseguir que Sánchez deje de ser presidente y el camino es la moción de censura para convocar las elecciones. Sánchez no es más que un presidente lacayo de los Bildu-etarras y de los golpistas”. Rocío asegurar estar esperando “a ver qué nos contesta el Partido Popular” y a los demás partidos para poder presentar la moción de censura.

Sobre la ley ‘Solo sí es sí’, Rocío Monasterio se pronuncia contundente en su mensaje: “No hay ninguna voluntad de corregirlo. Cada día que es excarcelado un violador no puedo dejar de pensar en las víctimas. No entiendo cómo a la ministra Montero no se le cae la cara de vergüenza y presenta su dimisión. Las mujeres jamás hemos estado más desprotegidas como desde que está de ministra de Igualdad Montero. Esto es un avergüenza. Ha engañado a muchas de sus votantes, mujeres, que pensaban que iban a estar más seguras con ella. El Gobierno tendría que introducir una enmienda para modificar esto y los violadores deberían estar en la cárcel de por vida. Esto solo lo exige Vox: Vox es el único partido que pide prisión permanente no revisable para aquellos violadores y agresores sexuales reincidentes”.

La líder de Vox también ha querido dar sus impresiones acerca de la situación de conflicto entre el Constitucional y el Gobierno: “Hay que sacar a Sánchez lo antes posible. Lo que nos dejará es a España con unas leyes desechas con las que los golpistas pretenden volver a hacerlo, ya nos lo han dicho. Es importante que todos nos posicionemos”.

Sobre los presupuestos de la Comunidad de Madrid, Monasterio asegura haber pedido “que enero se habilite para poder presentar los presupuestos. Hay temas ideológicos que nos preocupan mucho y que tienen coste cero, también hay que rebajar impuestos, reducir el IRPF… el PP no ha querido y hemos estado 16 días sin comunicación por parte de Ayuso. La ley Trans "de Ayuso" nos preocupa mucho porque está basada en la autodeterminación de género. Pido que sea derogada. Esta es la ley Trans de Ayuso desde el momento que dijo que no la quería derogar, ella la ha asumido”.Rocío Monasterio culpa directamente a Isabel Díaz Ayuso del adoctrinamiento de los niños en los colegios en contenidos de la ideología de género “que son de la izquierda y no sé por qué tenemos que asumir”, por no haber aceptado la derogación de esta ley propuesta por Vox.

Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa.