Raúl Martín Presa denuncia en TRECE amenazas en casa de su madre: "Dicen que van a ser mi peor pesadilla"

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, ha explicado en 'El Cascabel' los episodios de amenazas que lleva sufriendo "años" por parte de grupos violentos de ultras. Uno de ellos, conocido como 'Bukaneros', está relacionado según la Policía con los dos detenidos que prestaban servicio de seguridad a Pablo Iglesias.

"Llevan haciéndonos la vida bastante difícil desde hace años", señala Martín Presa. "Las amenazas de muerte no han tenido autoría, se han reflejado en distintas pintadas que hay en el estadio, yendo a esperar a mis padres a su casa 10 o 15 personas un domingo cuando van a hacer la compra o salen de misa. Es un amedrentamiento, con esa situación vivimos".

?? "Esta noche han ido al domicilio de mi madre, una anciana que está en una situación de salud muy delicada, y han puesto unas pancartas diciendo que saben que vivo ahí y diciendo que serán mi peor pesadilla".



Además, el presidente del club ha revelado en TRECE que esta misma noche ha sufrido nuevas amenazas en el domicilio de su madre: "Vengo de Sabadell y, aprovechando que no estaba, han ido al domicilio de mi madre, una persona anciana que está en una situación de salud muy delicada por el desgraciado fallecimiento de mi padre desgraciadamente por coronavirus, y han puesto unas pancartas, parece que la policía ha tenido que ir a intervenir".

"Es muy grave lo esta noche, ir a amedrentar casa de una anciana es de una cobardía y una bajeza moral intolerable"

Martín Presa ha añadido que "vienen a hostigar, diciendo que saben que vivo ahí, que dicen 'seremos tu peor pesadilla', amenazas en toda regla. Es una forma de no dejar vivir en libertad. Estas actitudes no están justificadas por nada, ningún caso ni ninguna situación en un país democrático. Es muy grave y cobarde lo esta noche, ir a casa de una anciana, ir a amedrentar, es de una cobardía y una bajeza moral intolerable".

Ante esta situación, Martín Presa aclara que "quizá estas personas quieren que el club tome las decisiones que ellos quieren y no las que tomamos la directiva que nos jugamos nuestro patrimonio y nuestra profesión. Es la hipótesis que me hago. Nosotros admitimos y queremos a todo el mundo, el fútbol está para unir y estrechar lazos entre personas muy diferentes. Es la grandeza del deporte, que une y no separa, en eso estamos y así lo entendemos".

?? "Hay que respetar la vida y la salud pública, pero no es normal que a los campos de fútbol no puedan ir aficionados mientras hay otros espectáculos al aire libre con miles de personas".



Con respecto al regreso de los aficionados a los estadios de la Liga de Fútbol Profesional, el presidente del Rayo explica que están deseando que se produzca y que "se están tomando medidas hasta anticonstitucionales si me apura, hay que respetar la vida y la salud pública, pero no es normal que a los campos de fútbol no puedan ir aficionados, y que haya otros espectáculos al aire libre con miles de personas y en nuestra comunidad sin ir más lejos.

En cuanto a la violencia vivida en el mitin de Vox en Vallecas, Martín Presa ha manifestado que "se debe poder ir en paz y sin tensiones, lo que sucedió el otro día no refleja al barrio, que es gente encantadora y muy trabajadora. Quien quiera le escucha, quien no, no, es la democracia y el respeto. Llevamos un tiempo con formas de actuar y esta forma de convertirse la sociedad es lo más alejado de lo que tendría que ser".