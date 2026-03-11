¿Quiere el Gobierno controlar las redes para silenciar las críticas contra Sánchez?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de HODIO, una herramienta para rastrear la huella de los discursos de odio y la polarización en redes sociales y exigir a los responsables de las plataformas que rindan cuentas por su permisividad con estos contenidos.

Cargando…

Esta herramienta permitirá medir la presencia, evolución y el alcance de estos mensajes en redes y sus resultados serán expuestos públicamente "para que todo el mundo sepa" quién frena estos contenidos, quién "mira hacia otro lado" y quién "hace negocio con ello".

El jefe del Ejecutivo ha anunciado el lanzamiento de esta herramienta durante la inauguración del Foro contra el Odio en Madrid, que reúne a expertos, plataformas y personas afectadas para debatir sobre la proliferación de mensajes discriminatorios en redes sociales.

Tras recordar el aniversario de los atentados del 11M que se conmemora esta miércoles, Sánchez ha explicado que esta nueva herramienta será transparente y rigurosa, estará basada en criterios académicos reconocidos y combinará análisis cuantitativo y revisión experta para garantizar precisión y representatividad.

Ha destacado la importancia de comenzar a hablar de la "huella del odio", al igual que se discute sobre la "huella de carbono" para impedir el impacto social y democrático que estos mensajes están generando en la convivencia.

Sánchez ha parafraseado a Gisèle Pelicot, convertida en icono feminista tras ser víctima de violencia sexual continuada: "Hagamos que aquí también la vergüenza cambie de bando", ha defendido.

El jefe del Ejecutivo ha enmarcado esta medida en el paquete de cinco medidas ya anunciadas hace unas semanas para recuperar el control del espacio digital, entre ellas instar a la Fiscalía a que investigue posibles delitos cometidos por la Inteligencia Artificial, especialmente en materia de pornografía infantil.

Y ha recordado que el Gobierno trabaja para materializar la prohibición de acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, actualmente en tramitación parlamentaria, y la creación del delito de amplificación algorítmica para castigar precisamente a quienes diseñan algoritmos para propagar el odio.

El odio en redes, un "arma de polarización masiva"

El presidente del Gobierno ha lamentado que las redes sociales se hayan convertido en un "Estado fallido" en el que no hay leyes ni reglas y donde se premia la impunidad, convirtiendo el odio en "un arma de polarización masiva".

Ha recordado algunos datos del el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que identificó más de 845.000 contenidos de odio en 2025, más de 1.300 al día durante el último trimestre.

A este respecto, Sánchez ha celebrado que el índice de retirada de las redes sociales ha crecido del 22 al 51 %, pero ha remarcado que es "insuficiente" y que estos mensajes "no se quedan ahí" al recordar también que en la última década los delitos de odio han crecido un 41 %.

Pedro Sánchez ha cargado contra los "tecnoligarcas" que utilizan las paltaformas digitales para imponer su agenda política y se ha referido expresamente al dueño de X, Elon Musk, asegurando que, desde que el magnate se hizo con la plataforma, los discursos de odio en esta red social han aumentado un 50 %.

También ha dedicado unas palabras a los que hacen del odio "su principal baza electoral" y lo usan no para "aplastar ideas", sino a quienes las defienden: "Y aquí les hablo también desde la propia experiencia", ha subrayado.

El odio racial que traspasó pantallas en Torrepacheco

El presidente del Gobierno ha recordado los sucesos ocurridos en Torrepacheco (Murcia) el verano pasado, cuando "una terrible agresión" a un vecino de 68 años se convirtió, en cuestión de horas, en una llamada a realizar una "cacería" de personas magrebíes.

Ha condenado estos sucesos, en los que se transformó un delito individual en una excusa para el odio racial, y ha recalcado que el odio "no ganó" en el terreno físico pero sí encontró su eco en el espacio digital, donde se multiplicó.

Y ha precisado que aquel odio no representaba a la sociedad española ni al pueblo de Torrepachecho, ya que este "hace mucho ruido" en redes sociales pero "no representa a la mayoría".

Sánchez ha inaugurado este foro tras una breve actuación musical del cantautor Ismael Serrano y, a lo largo de la jornada, está previsto que intervengan varios ministros, expertos, representantes de las plataformas digitales y personas afectadas por el odio en internet.