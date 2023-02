¿Quién es culpable del atraso de la reforma del 'Sí es sí' causando más excarcelaciones de agresores sexuales?

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha cuestionado que Unidas Podemos y algunos socios parlamentarios como ERC y EH Bildu no apoyen reformar cuanto antes la ley del solo sí es sí, como pretendían los socialistas, que por otra parte también descartan la convocatoria de un pleno extraordinario para lograrlo.

ERC, EH Bildu, JxCAT y Más País se han plantado este martes en la Junta de Portavoces y han rechazado que la proposición de ley socialista pueda ser debatida la próxima semana tal como había solicitado el PSOE, y cuya votación requería unanimidad.



El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha señalado en rueda de prensa en el Congreso que su formación se ha pronunciado en contra de adelantar el debate a la semana del 21 de febrero "porque seria un escenario trágico que se votase con el PO y quizá también con Vox".



De esta forma el debate sobre la reforma de la ley del solo sí es sí se producirá como pronto el 7 de marzo, en vísperas del 8-M.



"Seguimos creyendo que hay que corregir cuanto antes los efectos no deseados de esta ley. Serán otros quienes tengan que dar explicaciones de por qué no lo quieren así", ha dicho López en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso.



Sin embargo, el portavoz socialista ha rechazado la idea de convocar un pleno extraordinario para abordar la toma en consideración de esta reforma, una fórmula que emplearon con la proposición de ley que eliminó el delito de sedición y modificó el de malversación.



Fuentes socialistas han explicado que descartan convocar un pleno extraordinario porque quieren darse una oportunidad para seguir dialogando con sus socios y llegar a un consenso con la reforma, aunque dudan de que ésta sea la verdadera voluntad de Podemos.



En la rueda de prensa, el portavoz socialista ha dicho que están dispuestos a "dialogar y negociar" la reforma con Unidas Podemos y el resto de grupos que apoyan la ley, "pero con propuestas, no sólo con palabras", y ha recalcado que el objetivo es "parar la sangría" de rebaja de condenas a agresores sexuales en un futuro y la "alarma" social generada.



"Queremos que la gente quiera la ley. Ahora con los efectos no deseados en una amplia capa social está generando rechazo, lo sentimos porque es una muy buena ley", ha declarado.



Sobre el posible apoyo del PP a la reforma, ha dicho que quieren acuerdo "con todos aquellos que quieren la ley" pero hay algunos que "se apuntan ahora pero no quieren la ley".



"No quieren la ley con lo cual que no nos vengan con cuentos", ha añadido en referencia a los populares.