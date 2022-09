¿Qué pasará en las próximas elecciones generales? Narciso Michavila cree que Sánchez “no se va a presentar”

Si se celebrasen en estos momentos unos comicios generales, según el último barómetro de GAD3 para el digital NIUS, la estimación electoral sería: el PP lograría el 34,8% del voto, con 148-152 diputados. El PSOE obtendría 101-105 escaños y el 26,2% del voto emitido. Seguidamente, el partido de Vox, alcanzaría los 36-38 diputados, con un 12,6% de estimación de voto. Unidas Podemos, tendría 17-19 escaños y un 9,4% de voto.

Narciso Michavila, presidente de GAD3, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la estimación de voto de las próximas elecciones generales en España: “Hemos alcanzado la velocidad de crucero después de las elecciones andaluzas. Ya se ha estabilizado la proporción de gente que cree que las elecciones las va a ganar el Partido Popular y es una mayoría. Yo no paro de decirlo, no habrá tanto cambio a nivel municipal – sean del color que sean – pero va a haber un refuerzo del PP con todo el voto de Ciudadanos. Por esto, muchas capitales de provincia, el PP tendrá la mayoría absoluta o prácticamente la va a tener”.

En cuanto a las comunidades autónomas que pueden variar de color, Narciso Michavila apunta que “la Comunidad Valenciana es muy probable, lo doy por seguro, porque en las últimas elecciones generales la derecha tuvo más votos que la izquierda. El Gordo de la Lotería será quién se lleve la Comunidad Valenciana”. Otras de las posibles comunidades que cambiarían de color serían “Aragón y las Islas Baleares”. Por otro lado, “lo tiene más fácil poder retener el gobierno, el PSOE en Extremadura, Canarias y Asturias”. Y finaliza, destacando que “por primera vez en Sevilla y Huelva el partido más votado va a ser el PP”.

¿Qué pasaría si la izquierda se presenta en coalición?: “Si hubiera una única coalición de izquierdas, en este caso Feijóo tendría mayoría absoluta. Sánchez, la estrategia que está haciendo, es para captar voto a su izquierda. Si la situación mejora y le viene el viento de cola y consigue mejorar… si ve que tiene opciones de gobernar y se presenta, pero a día de hoy yo creo que su decisión es que no se va a presentar”. Narciso argumenta su pálpito destacando que “cuando un líder del Partido Socialista en España promete a su gente que va a subir los presupuestos de Defensa no está pensando en el elector de izquierdas, está pensando en un apoyo internacional para, el día de mañana, tener apoyo internacional. Lo más normal es que no se presente a las elecciones, pero deje a su partido siendo hegemónico a la izquierda y para ello necesita robar voto a la izquierda”.