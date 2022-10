¿Qué hay detrás del vídeo del colegio mayor?: "hipocresía, instrumentalización y un juego bárbaro"

El Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid ha expulsado a varios de los protagonistas de los gritos e insultos machistas proferidos contra alumnas de otro colegio mayor, un episodio que se ha viralizado. El vídeo muestra cómo uno de los residentes se asoma a una de las ventanas del colegio mayor y desde allí, a gritos, insulta a las estudiantes del cercano Colegio Mayor Santa Mónica: "Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas. Sois unas putas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea, ¡vamos Ahuja!", exclama ese estudiante, mientras sus compañeros le acompañan.

La Fiscalía de Madrid investigará si los gritos e insultos machistas proferidos por residentes del Colegio Mayor Elías Ahuja de la capital contra alumnas de otro centro constituyen un delito de odio. ¿Son delitos de odio? Francisco Rosell opinaba en 'El Cascabel' tras las declaraciones del subdirector que "no podemos hacer un ejercicio de hipocresía. Esto no es la primera vez que sucede, es la primera vez que se graba. Las chiscas respondieron desde los balcones "queremos más". Aquí hemos asistido a una representación coral de una canción de regueton, con una violencia extraordinaria hacia la mujer, que hemos normalizado. Era un juego entre ellos, un juego bárbaro que genera una violencia. Hay una instrumentalización en todo esto porque solo se ha mostrado una parte y se ha ocultado la otra".

Las declaraciones del subdirector del Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid

Álvaro Nieto, subdirector del Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para explicar qué medidas se han tomado y cómo actuarán como centro: “Dejar muy claro que condenamos estas manifestaciones porque son incomprensibles e inadmisibles y por ello desde el primer momento se toman medidas contundentes. Las medidas las hemos tomado desde el minuto cero. El martes se le comunicó a esa persona que tenía que abandonar el centro. La gravedad no es que haya vídeo, es que se hayan producido los hechos”.

“Las medidas son desde la expulsión hasta la concienciación. Es importante trabajar con todos y saber que en la sociedad no se pueden tolerar estas situaciones”, explica Álvaro. Muchas de las alumnas que recibieron estos comentarios han explicado que es tradición y que no se sienten ofendidas. El subdirector del Ahuja aclara que “cada colegio mayor tiene unos cánticos y solían salir por las ventanas a cantar. Hasta ahí se puede considerar tradición, pero los insultos no son tradición y no puede ser así. Los propios colegiales están avergonzados por la imagen que han dado de sí mismos y de la institución, ya que dista mucho de la realidad y es un hecho puntual muy lamentable”.

¿Los estudiantes van a rectificar?:“Ellos mismos van a pedir disculpas públicas a las colegialas y, a lo largo de todo el curso, van a realizar voluntariados de todo tipo. Lo sorprendente es que la relación entre los chicos y las chicas es muy buena. Se realizan muchas actividades deportivas y culturales juntos. Se tienen respeto y la relación entre ambos colectivos es muy buena y por ello es deleznable y debe ser castigado porque esa buena relación no puede permitir que esas cosas ocurran”.