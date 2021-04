Lo que esconden los carteles electorales del 4-M: luces y sombras de los candidato

La campaña electoral ya ha empezado de forma oficial en la Comunidad de Madrid y con ella, como suele ser habitual, los partidos han presentado sus carteles y eslóganes con la que quieren convencer a los madrileños.

Carteles que este martes han sido analizados en 'El Cascabel' por el experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero, quien también ha querido analizar el papel que cada uno de ellos está teniendo desde que arrancara oficialmente la campaña electoral.

Luces y sombras de los carteles electorales que ha presentado cada partido

En representación de mayor a menor según las últimas elecciones celebradas, en el año 2019, Ovejero ha indicado que el cartel del candidato socialista, Ángel Gabilondo, está claramente separado en dos mitades, "en una se centran en el candidato, cogen demasiado primer plano de Gabilondo, tiene el labio igual un poco subido, que transmite desprecio, y muy blanco y negro.

La tranquilidad de Gabilondo puede llegar a convencer

Respecto al eslogan, sabemos que es 'hazlo por Madrid' y no 'hacerlo por Madrid', y cuando uno lo ve a primera vista da la sensación que está tachado", ha explicado. Sobre el papel que ha tenido en los diversos actos, el experto en comunicación política ha destacado que es "su voz transmite poca vida, es muy plano, y el problema es que las gente desconectan. La voz en cambio es la imagen de serenidad y tranquilidad que aporta. Esto puede provocar que mucha gente le vote", ha adelantado.

Ayuso, mejor cuando no habla con un guion en la mesa

Tras el PSOE, el PP es la segunda fuerza política con mayor representación y el cartel que presenta Isabel Díaz Ayuso es uno de los que más ha gustado al Ovejero. "Vemos que es blanco, con eslogan muy claro, algo que ella ha estado diciendo, 'libertad'. Está muy bien utilizar el hashtag, pero en cuanto a ella parece que mire directamente a cámara, pero en realidad mira a la izquierda", ha explicado. En cuanto a su papel durante la campaña, que ha comenzado oficialmente este domingo, José Luis Martín Ovejero analiza que "Ayuso no emociona porque se ata demasiado al guion. Cuando no lo hace, es mucho mejor comunicadora".

El viaje al centro de Ciudadanos, también en su cartel electoral

Con 26 escaños en la Asamblea autonómica, Ciudadanos, quien ha compartido con Isabel Díaz Ayuso durante dos años, se presenta con a la cita con las urnas con los sondeos en su contra. Por eso, la formación de Inés Arrimadas ha intentado que su cartel haga gala a uno de sus señas de identidad: ser el partido que represente el centro político.

Sobre su comunicación electoral, Ovejero ha explicado en TRECE que "su cartel es muy alargado donde se presenta en el centro. Nos presenta a su candidato para las elecciones y bien que esté mirando directamente". En cuando a su comunicación, su principal sombra es "en muchas ocasiones tiene posiciones corporales y miradas intimidadas, y en su perfil de Twitter lo era. De luces es un muy buen orador, lanza un mensaje claro y directo que otros candidatos no lo tienen".

La candidata de Más Madrid, la única que sonríe de forma sincera

Según el experto en comunicación política, uno de los mejores carteles de la campaña —junto a la del PP— es la que ha presentado Más Madrid, formación que presenta a Mónica García como candidata y partido que renunció ir junto a Pablo Iglesias bajo las mismas siglas.

"Nos mira directamente, es positivo, y porque vemos una sonrisa sincera, algo muy difícil en un cartel electoral. Su principal sombra es que "se acelera demasiado, atropella, habla muy rápido" pero es una persona que acerca

Vox, el único partido que tiene otro líder en su cartel

El experto en comunicación política ha analizado que los carteles de Vox y Unidas Podemos son los que menos le gustan. En el caso de la formación de Santiago Abascal, Ovejero ha señalado que no le gusta porque aparece Santiago Abascal en ella: "Creo que tutorizarla Abascal a Monasterio parece que no se le conoce mucho y él se quiere llevar todo el mérito. Están mirando a la distancia, pero esta mirada no encaja cuando los dos miran de forma diferente. Una mira con esperanza y otro con temor".

Sobre su comunicación, el experto ha resumido que "lo que menos me gusta es su incoherencia emocional con su mensaje verbal, y lo que más me gusta gesticula muy bien con las manos la palabra. Y tiene un mensaje verbal muy dulce".

Unidas Podemos no presenta a nadie en su cartel

A diferencia de lo que ha presentado la formación de Abascal, el partido de Pablo Iglesias ha optado por no mostrar a su líder electoral, algo que no ha gustado al experto. "¿A quién voto?, aunque hala la mayoría, no se ve a nadie."Que hable la mayoría" puede ser que se vaya a votar, pero no necesariamente a Unidas Podemos", ha explicado.

En cuanto a su comunicación, Ovejero ha destacado que el principal problema del hasta ahora vicepresidente es que "no sabe que hacer con sus manos. Parece no saber comunicar si no tiene algo agarrándolo. En cambio, su entonación, su voz, lo que mejor controla es el uso de los silencios...", es lo que mejor realiza el candidato de la formación morada.