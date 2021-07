Jorge Morales, experto en energía: "Las eléctricas se están forrando y nosotros sin poder pagar la factura"

Jorge Morales, experto y director de Próxima Energía, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar hasta cuando va a seguir subiendo la luz. Morales explica que “las declaraciones que han dado los ministros son incompletas, se tomaron medidas extraordinarias hace 20 días con la eliminación del impuesto a las eléctricas y la rebaja histórica del IVA de la luz y el mercado se lo ha comido, por lo tanto, no se ha atajado el problema, sí que tiene razón la ministra en que hay reglas europeas que son las que determinan lo que está pasando ahora”. Por otra parte, explica que “deberíamos tener un gasto más barato, no somos nadie en el mercado del gas natural, el problema está en que el 80% de las eléctricas no tienen nada que ver con el gas natural y el CO2 que es donde se ha disparado el precio, por lo tanto, hay que cambiar las normas”. “Las empresas eléctricas se están forrando con un margen de mejora del 500% cuando nosotros no podemos pagar la factura”.

“La ministra explica que la UE nos fija un sistema marginalista, lo que pasa es que esos países del sistema marginalista aplican esa energía a una parte pequeña y no al 100% de la energía como pasa en nuestro país y ese es el problema” asegura Jorge. “No tiene sentido que apliquemos un mecanismo de mercado de competencia donde no lo hay, para cambiar eso hay que cambiar ley, que primero la proponga el Gobierno y luego la refrende el Senado”.

“El problema está en el 100% y cuando entré una sola gota de gas natural es suficiente para que el precio sea 90, no solo hay que planificar el futuro sino también la transición evitando que cada vez que entra una gota de gas el precio se dispare, así que hay que cambiar la ley” comenta Morales. “Al bajar un 10% estamos ante un 15% de la factura, normalmente estamos en un 26%, pero hay que tener cuidado porque hay empresas que les interesa decir que más de la mitad de la factura son impuestos y eso no es verdad porque una cosa es impuesta y otros costes regulados”.

Ante la pregunta de por qué no hay cambia un cambio de la ley Morales piensa que es sencilla la respuesta: "El poder de las eléctricas en este país”. “Se propuso rebajar los beneficios de las eléctricas que no emiten CO2, de este modo las eléctricas han amenazado públicamente del cierre de las nucleares, que está previsto de aquí a 10 años, pero si pasa ahora se disparan los precios, todo esto por una medida totalmente razonable”. “Esta medida en vez de ser sacada por decreto ley fue sacada por anteproyecto ley, la diferencia es que decreto ley entra en vigor al día siguiente y anteproyecto ley 6 meses, por lo que nos podríamos haber ahorrado este problema”.

Ante la difícil competencia, en la que las pequeñas les cuesta entrara a competir con las cuatro grandes empresas, Morales afirma que: “hay oleadas que fortalecen es posición de dominio, hay ofertas en el mercado por debajo del coste, y eso lo consiguen las que se están forrando y tiene generación, se puede permitir el lujo de tener perdidas en un eslabón de su negocio a costa de ganar un poquito otra parte y las varias oleadas que se suceden hacen dificultar la labor de las pequeñas compañías”.

“Una cosa es lo que ingresan las eléctricas y otra lo que pagamos los ciudadanos y con el lío de los periodos tarifarios de si por la noche es más barata la luz, estamos hablando de costes regulados, los precios del mercado mayorista son muchos más bajos por la madrugada y esto ocurre porque las centrales de madrugada están produciendo y hay mucha menos demanda, por lo tanto la última es la que baja el precio, una central barata, es decir, pagamos lo que fija la subasta y no el coste de producción de energía”.