Pedro Arcos, epidemiólogo, en 'El Cascabel': "No hay otra solución que el confinamiento domiciliario"

Pedro Arcos, epidemiólogo asturiano, revela en TRECE cuándo cree que debería aplicarse el confinamiento domiciliario y a qué riesgos se expone España en caso de que se retrase la toma de esta decisión. Para el doctor Arcos, "lamentablemente no hay otra solución que el confinamiento domiciliario. Si se examina la evolución epidemiológica del proceso, estamos en una segunda fase de un proceso de infección de un agente nuevo que afecta a una población susceptible".

El epidemiólogo desvela que "en muchas zonas de España, igual que en muchos países europeos, los sistemas de asistencia sanitaria, especialmente hospitalaria, están a punto de colapsarse. Me temo que no es una opción plantear otras medidas que no han funcionado. No podemos permitirnos el lujo de esperar una o dos semanas más. La situación desde el punto de vista epidemiológico es muy seria y realmente no hay otra opción".

"Los sistemas de asistencia sanitaria y los hospitales están a punto de colapsarse"

Ante la hipotética situación de no hacerlo, el epidemiólogo cree que "podríamos intentar de correr el riesgo de esperar más, pero no sé si eso es razonable en términos de mortalidad y de impacto sobre el sistema sanitario o de la población. Donde las cosas se hacen precozmente, funcionan mejor. Esta decisión tiene un componente político, económico y social, pero no tenemos margen de maniobra de esperar una o dos semanas".

Pedro Arcos explica también en 'El Cascabel' que "esta pandemia pasará a la historia como una de las más contaminadas políticamente. Las autoridades han tenido limitaciones a la hora de gestionar esta pandemia a causa de motivos políticos por un gobierno en minoría y de una utilización política indiscriminada de las decisiones que se iban tomando, de manera que el componente político ha sido enorme. Ha sido un problema importante".

"No podemos permitirnos el lujo de esperar una o dos semanas más"

"Por otro lado, lo que ha hecho la pandemia es poner de manifiesto temas sin resolver. Hay una falta de liderazgo del Gobierno que es quien tiene la responsabilidad última. El Ministerio de Sanidad tiene funciones muy reducidas por las autonomías, y la estructura de salud pública se ha puesto de manifiesto que ha sido incapaz", ha añadido el doctor Arcos. "Lo previsible es que esta segunda ola tenga muchos más casos, casi el doble, pero una menor letalidad", ha concluido.