Paqui Gómez, madre de guardia civil asesinado en Barbate: "Mi hijo dio la vida por su país y así le paga la Abogacía del Estado"

Paqui Gómez, madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate el pasado febrero, ha intervenido en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE para denunciar la situación de desamparo que vive su familia. En una entrevista con José Luis Pérez, ha calificado de “inaudito” que la Abogacía del Estado haya decidido personarse en la causa judicial únicamente para reclamar los daños materiales de la zodiac, pero no para defender a los agentes que fueron arrollados por una narcolancha.

Para Paqui, esta decisión es “un despropósito” y una muestra de que se están “riendo en la cara” de las víctimas. “Mi hijo trabajaba para el Ministerio del Interior, pertenece al Estado, ¿no? Dio la vida por su país y así le ha pagado la Abogacía del Estado”, ha lamentado. Además, ha añadido más complejidad al asunto al desvelar que el seguro de la zodiac ha indemnizado a su nieta, lo que a su juicio es como si culparan a la embarcación de la muerte de su hijo.

Mi hijo dio la vida por su país

Durante la entrevista, ha recordado que su hijo “era un hombre de honor” que “cumplió la orden que le dieron” a pesar de que sabía el peligro que corría. Rota de dolor, ha confesado que aún no ha podido ver el vídeo de la embestida porque en él se escucha la última voz de su hijo. También ha criticado que el presidente del gobierno no se dignara a darle el pésame, aunque ha asegurado que “tampoco lo hubiese aceptado de él”.

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La madre ha extendido su denuncia al ámbito político, lamentando que quienes toman estas decisiones no piensen en el sufrimiento de las familias. “Detrás de esos dos guardias civiles [...] hay muchas familias afectadas”, ha señalado, criticando que la de Guardia Civil no sea considerada todavía una profesión de riesgo.

La situación no ha cambiado

Preguntada por la periodista Ana Martín sobre si la situación ha mejorado para los agentes en la zona, la respuesta de Paqui ha sido tajante: “absolutamente nada”. Ha relatado cómo ha visto personalmente a las narcolanchas refugiarse en el puerto de Barbate con mal tiempo y saludar “con el saludo militar” a los agentes en tierra. “Están totalmente desprotegidos, salen de su casa sin saber si van a volver”, ha sentenciado.

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Ha recordado que su hijo tenía una fuerte vocación desde pequeño y que ella misma le animó a no rendirse para conseguir su sueño. “Para mí, mi hijo es un héroe que entregó su corazón a su país por lo que juró en su bandera, era un patriota”, ha afirmado con orgullo.

No me voy a callar

Pese a todo, Paqui Gómez ha asegurado que no va a “desistir” en su lucha, aunque no cree que en España se vaya a hacer justicia con su hijo, al menos no con quienes dieron las órdenes. “Que den la cara y que lo digan, que son los responsables de la muerte de dos guardias civiles, que no tenían que haberlos dejado salir al agua”, ha exigido, en referencia a los mandos que autorizaron la salida de una zodiac de plástico para enfrentarse a narcolanchas.

En uno de los momentos más contundentes, Paqui ha expresado su opinión personal sobre las causas de la situación actual. “Yo creo que aquí hay intereses creados. Me hago responsable de lo que estoy diciendo”, ha afirmado con rotundidad. Ha cuestionado directamente por qué, con la llegada del gobierno actual, “se desmanteló” la unidad contra el narcotráfico que “tan bien funcionaba”, en referencia al OCON-Sur.

Finalmente, ha concluido su intervención con una advertencia: “A mí no me van a quitar ya nada más, me han quitado a mi hijo, lo más grande. Si me tienen que denunciar, que me denuncien, pero será porque yo digo lo que pienso, y no me voy a callar”.