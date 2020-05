Paco Rosell: "El Gobierno está usando el estado de alarma para blindar su propia incompetencia y negligencia"

El director del periódico 'El Mundo', Paco Rosell, ha analizado en 'El Cascabel' el papel del Gobierno con respecto al estado de alarma: "El Gobierno no puede abusar como lo está haciendo del estado de alarma. No puede ser que de repente el pasado sábado descubran la obligatoriedad de las mascarillas. Lo ha utilizado para aquello para lo que no es el estado de alarma", ha afirmado Rosell.

Para Rosell, el Ejecutivo está utilizando este instrumento jurídico para "blindar su propia incompetencia y su propia negligencia" además de para "reforzar el autoritarismo del propio Gobierno". El director de 'El Mundo' también ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha usado el estado de alarma "para cambiar leyes y cambiar procedimientos". Además, Rosell ha denunciado que el Gobierno pretende continuar prorrogando esta figura "en términos de chantaje" al afirmar que, si cae el estado de alarma, caen los ERTE: "Eso es una gran falsedad, un gran bulo", ha señalado el tertuliano de 'El Cascabel'.

En vista de que se espera que el estado de alarma se vuelva a prorrogar gracias al apoyo de Ciudadanos, Rosell ha sido preguntado por si existía alguna alternativa a este alargamiento. El director de 'El Mundo' ha señalado que "existen otras posibilidades para reducir la movilidad de los ciudadanos, es más, en las últimas horas, el propio Gobierno estaba improvisando determinadas normas por si no conseguía los apoyos de PNV y Ciudadanos. El Gobierno hubiera buscado la forma para salir adelante, pero es mucho más cómodo el estado de alarma porque es un estado de excepción absolutamente solapado".