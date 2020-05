Narciso Michavila, en TRECE: ""Hemos detectado un vuelco político en el voto muy potente"

Narciso Michavila, director de GAD3, ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para explicar todos los detalles de la última encuesta que sitúa al Partido Popular rozando la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid se se celebrasen elecciones en la actualidad. La gestión de José Luis Martínez-Almeida respecto a la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus habría disparado el voto popular en la capital de España.

En este sentido, el director de GAD3 ha explicado algunos detalles para explicar la tendencia de voto en la ciudad de Madrid: "Por la ley de voto en los ayuntamientos y al ser la lista más votada con diferencia y al no haber una colación en contra lo tendría muy fácil para continuar en Cibeles. Pero todavía quedan tres años y en las últimas convocatorias electorales hemos visto que se han producido importantes cambios respecto al voto".

En el caso de Madrid, Michavila ha señalado que el PSOE no es el más castigado porque ya fue uno de los más afectados en las pasadas elecciones. En esta ocasión es 'Más Madrid', que al no estar su lista liderada por Manuela Carmena mucho de su electorado retorna al Partido Socialista.

Si extrapolamos los datos a nivel nacional, Michavila subraya un empate técnico entre los 'partidos tradicionales': "Podemos decir que existe un empate técnico entre el PSOE y el PP. No me cuadran nada las encuestas que están dando una importante subida de Podemos. Creo que la formación de Pablo Iglesias va a ser la más castigadas y lo vamos a poder ver en las elecciones gallegas y catalanas. Sin embargo el Partido Socialista al ser la principal fuerza del bloque de izquierdas se mantendrá aunque su porcentaje cae. Por su parte, muchos votantes de Ciudadanos volverán a los partidos tradicionales, PP y PSOE, y Vox se mantiene".

Por último, respecto a un posible adelanto electoral, el sociólogo ha explicado que no vamos tener que volver a las urnas en los próximos meses, pero que el año que viene la presión económica sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez puede provocar ese adelanto electoral: "No va haber elecciones este 2020 porque la Legislación no lo permite. Pero a partir de 2021 nos podemos enfrentar a un nuevo periodo electoral, pero no solo por la gestión crisis del coronavirus sino por otras variables como el desempleo y los ERTES. Es importante que el Gobierno comunique cuanto antes la realidad económica a la que se enfrenta nuestro país, porque España no va a poder acudir a los mercados para pagar sueldos públicos y también pensiones. No nos va a quedar más remido que acudir a Europa, y allí nos van ayudar los países que han hecho bien sus planes respecto al déficit. En este sentido, las exigencias que van a imponer a Pedro Sánchez van a provocar, seguramente, un adelanto electoral el año que viene".