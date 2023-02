Narciso Michavila, sobre las consecuencias electorales de la moción de censura de Vox: "No hay engaño"

Error, tomadura de pelo, esperpento, circo o 'performance' son algunos de los calificativos que han dedicado los partidos a la moción de censura registrada este lunes por Vox en el Congreso y ante la cual preparan ya su estrategia para el debate parlamentario, que podría pasar incluso por un boicot conjunto por parte del bloque de socios del Gobierno para no "blanquear" a la formación liderada por Santiago Abascal.

Narciso Michavila, presidente de GAD3, ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para analizar las posibles consecuencias electorales de la moción de censura: “Todo el mundo entiende que el principal beneficiado de la moción de censura de Vox es Sánchez porque hoy no se han hablado de los casos de corrupción. Vox, para coger foco, presenta una moción de censura. La diferencia de esta con la anterior, es que en esta se sabe que no salen las cuentas. No hay engaño. No es una moción de censura, es un acto electoral. No daría tiempo a convocar elecciones a tiempo”.

“No creo que sea un fracaso, es un acto electoral de Vox que le puede salir bien en municipales y autonómicas, que es en lo que está pensando”, asegura el presidente de GAD3. “Si le sale bien a Vox, le sale bien a Sánchez. El principal adversario de Podemos es Sánchez, del mismo modo que a Vox no le viene bien un PP fuerte”.

A pesar de esto, Michavila considera que habrá que esperar a conocer los efectos reales de esta moción de censura para saber quiénes son los beneficiados y los perjudicados: “Si sale mal, el perjudicado será el propio Vox. Quién está más incómodo con la moción de censura es el Partido Popular. Los analistas dicen que no se puede alargar la moción de censura 30 días, pero no me extrañaría que se pasara a después de Semana Santa para pegarla lo máximo posible a las elecciones, porque si no en mayo van a sufrir bastante”.

Último barómetro de GAD3: el Partido Popular ganaría las elecciones

Narciso Michavila también ha analizado en TRECE los últimos resultados del barómetro de GAD3 para NIUS donde se refleja que Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones con 150 escaños, pero seguiría necesitando el apoyo de un Vox que cae casi dos puntos: “Sánchez se recupera a costa de sus socios de Podemos. Esta noche, el presidente del Gobierno ha dicho que los datos que tiene no son los de nuestra encuesta y dice que cuando gobierna hay muchas encuestas y hay que recordar que Sánchez ha duplicado el presupuesto del CIS. El 28 de mayo veremos si el señor Tezanos tiene razón y el PSOE es el más votado, o si los institutos independientes estamos acertados”, defiende.

Quedan 90 días para las elecciones autonómicas y municipales: “A estas horas ya sabremos que ha pasado en los municipios y estaremos saliendo de dudas de lo que pasará en las autonómicas. Hay escenarios muy abiertos en la Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón”. Narciso Michavila analiza uno a uno los posibles escenarios en las diferentes comunidades autónomas: “En Madrid, Almeida está bastante cerca de la mayoría absoluta e Isabel Díaz Ayuso retiene una mayoría muy holgada, aunque no es absoluta”. Dale al PLAY para escuchar todos los posibles resultados según el último sondeo de GAD3.