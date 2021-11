Marisol, madre de Marta Calvo: "Pedimos que esté penado que el acusado se niegue a decir dónde está el cuerpo"

Marisol Burón, madre de la desaparecida Marta Calvo, ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para explicar la iniciativa legislativa que va a presentar este viernes en el Congreso de los Diputados con el objetivo de conseguir la tipificación como delito en casos de ocultación intencionada del cadáver tras un homicidio.

Marisol ha explicado que van a "presentar en el Congreso una iniciativa legislativa popular para que la tipificación del delito de la ocultación del cuerpo. Cuando la persona que ha cometido el crimen se niega a colaborar y decir donde está el cuerpo, que eso esté penado y haya más delito si no hay cuerpo".

Ha contado cómo se produjeron los hechos hace casi dos años: "Mi hija se fue con él, me mandó la ubicación y yo fui en su búsqueda al no saber nada de ella. Cuando me abrió la puerta me dijo que no conocía a Marta. Después de 21 días se personó en el cuartel de la Guardia Civil diciendo que era al que estaban buscando. Él dice que mi hija estaba muerta cuando él se despertó y según cuenta, no se le ocurre otra cosa que descuartizarlo y tirarlo en contenedores".

Y ha añadido, "está claro que él estaba asesorado y se presentó en el cuartel con la lección muy bien aprendida. Decía que estaba abandonado en una casa de campo cuando venía bien aseado. Venía con un papel sin ni una arruga. No se quién le dijo esto, pero está muy mal asesorado"

Además, se le investiga por el asesinato de otras dos chicas y ocho tentativas. "Es un monstruo, teníamos un monstruo en la calle. Las drogaban y mueren de sobredosis. Lo primero que hacía era darles algo de beber, les invitaba a una copa y les drogaba. Ellas no eran conscientes de nada a partir de ahí. Lo único que hacía él era abusar de ellas, introduciéndole drogas en sus partes íntimas", cuenta Marisol y añade que por el momento, Jorge Ignacio P.J. está en prisión provisional pero que el juicio todavía no tiene fecha.

Al ser preguntada por las declaraciones que ha hecho respecto a Pedro Sánchez, Marisol explica: "Mi hija ha sido víctima también y yo no es que esté en contra de que el presidente del Gobierno haya llamado a Rocío Carrasco, porque fue víctima de violencia. Lo que no entiendo es porque ella es más que mi hija o que otras personas que han muerto en manos de gente como esta. Somos padres de víctimas que no hemos recibido apoyo de nadie. Me duele. No quiero decir que el presidente del Gobierno haya hecho mal en llamar a Rocío, pero sí ha hecho mal al no llamarnos a los demás".

Para concluir asegura que "estas leyes tienen que cambiar. No hay derecho a que una persona que sabe donde está mi hija, porque le ampare el derecho a no declarar, tengamos que pasar por donde estamos pasando. Él tiene un derecho, pero, ¿cuál es mi derecho?".