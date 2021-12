La lucha de un padre en Baleares para que su hija reciba clases en castellano: "Me dicen que soy un valiente"

Hace unas semanas, la reclamación de una familia de Canet de Mar, amparándose en un sentencia del Tribunal Supremo, para que su hijo recibiese el 25% las clases en castellano, fue muy criticada por el independentismo, que llegó a señalar a la familia con amenazas como ir a apedrear la vivienda del pequeño y sus padres e incluso publicando su identidad y la dirección del negocio familiar en un portal independentista.

Pero estas reclamaciones se extienden más allá del territorio catalán, y han llegado a Baleares. Es el caso de Salvador Iglesias, padre de una niña de 14 años que cursa tercero de la ESO. El propio Salvador Iglesias ha explicado los detalles de esta reclamación en 'El Cascabel' de TRECE. "No es un caso particular, es el caso de todos los niños castellanoparlantes de las Islas Baleares. Aprovechando la cobertura de 'Hablamos Español', porque esto es muy difícil hacerlo solo, se presentó la oportunidad de que nos ayudasen a pedir que se respetasen los derechos de mi hija".

También ha señalado que no lo hace por ninguna motivación política, simplemente por un sentido pedagógico: "No es una cuestión política, es una cuestión pedagógica. El aprendizaje es más fácil si se hace en una lengua materna en vez de hacerlo en una lengua ajena, ni más ni menos. Mi hija se maneja mucho mejor en español y no tiene mucho sentido dedicar el tiempo a traducir un problema en vez de a resolverlo".

"La dificultad que se encuentra el castellanoparlante en las Islas Baleares es que hay una barrera lingüística en las escuelas. Si yo puedo ayudar a mi hija a quitar esa barrera lo voy a hacer, obviamente", ha explicado Salvador Iglesias.

Sobre su reivindicación, Salvador Iglesias ha señalado que en su entorno le preguntan por si tiene miedo a posibles represalias, aunque aplauden su valentía por dar este paso: "Lo que me llama la atención es que todo el mundo me dice que soy un valiente y todo el mundo me pregunta si temo a la represalias. No temo a las represalias. Todo esto me da que pensar y me preocupa un poco. Imagino que si la gente se siente un poco respaldados o animados por esto se animen y por fin se normalice de verdad la situación. Hasta ahora utilizan la palabra normalización para algo que no es normal, porque en Baleares el castellano también es la lengua oficial. Se refieren a represalias contra mi hija. A mí me cuesta creer que haya represalias contra los niños, no creo que se atrevan. Si se producen, obviamente, tomaré medidas".

'Hablamos Español' insiste “tanto en el instituto de esta niña, como en la inmensa mayoría de centros de Baleares, se está sometiendo al alumnado a una inmersión obligatoria en catalán, que es contraria a derecho, antipedagógica y discriminatoria para aquellos alumnos que tienen el español como lengua materna o preferente”.

Su presidenta, Gloria Lago, espera que más padres de Baleares reaccionen y sigan el ejemplo de Salvador. Explica que quieren impulsar en las islas, como ya hacen en Cataluña, el proyecto de creación de pequeñas AMPAS. De esta forma, con solo la implicación de 3 progenitores se podría aplicar la petición a todo el centro. Si lo hace un únicamente padre, simplemente se le aplica al aula del alumno que lo ha solicitado.