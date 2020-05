Los empresarios piden al Gobierno que no tome medidas pésimas para la economía bajo el estado de alarma

Antonio Garamendi, el presidente de CEOE, está molesto. No lo oculta. Las últimas horas, desde que se conoció el miércoles por la noche el acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral, han sido frenéticas. No ha parado. Acaba de atender a COPE. Ha agradecido las palabras que ha lanzado esta tarde la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en el Cercle de apoyo a las empresas y a la necesidad de que cualquier cambio se haga de manera consensuada, dentro del diálogo social.

Sin embargo Garamendi dice que “nos lo han roto, está en suspenso” y pide al Ejecutivo explicaciones. “Hay unos miembros del Gobierno que dicen unas cosas y otros que dicen otras. Incluso unos aseguran que han firmado unos papeles y otros señalan que eso significa otra cosa. Que me lo aclaren porque yo entiendo que Gobierno hay uno, no dos”, apunta. Asegura que no se va a sentar en una mesa “cuando el de enfrente tiene las cartas marcadas”. “Que me expliquen qué es o lo que han firmado o no”, señala.

Los empresarios muestran su preocupación ante el futuro incierto y existen muchas cuestiones que generan dudas entre los empresarios. John Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios, ha estado en 'El Cascabel' para analizar las consecuencias económicas que tendría su derogación: "Están aprovechando el estado de alarma para tomar una serie de decisiones pésimas para el futuro económico de España. Hay un enfrentamiento dentro del Gobierno que no viene nada bien. Tenemos cuatro versiones sobre un documento que lo dice claramente: derogar de forma íntegra la reforma laboral. Por unos votos de abstención han cedido un tema tan importante para nuestro país. No podemos volver atrás y centrarnos en lo que pasó en el año 2012. Estamos en una situación de colapso total".