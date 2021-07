Lorenzo amor, presidente de ATA: "Hablar ahora de SMI es improcedente", pido al Gobierno "cordura y realismo"

Este martes ha sido entrevistado en 'El Cascabel' de TRECE el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor. Ante el anuncio del Gobierno de la posibilidad de subir el Salario Mínimo Interanual, el presidente de la asociación se ha mostrado muy crítico. "Espero que en estos momentos reine la cordura y el realismo. Estamos en una situación donde hay Comunidades Autónomas que están restringiendo al sector servicios, estamos ante una quinta ola de la pandemia que, aunque las consecuencias no tienen que ver con las otras, está afectando al turismo y la actividad económica".

"Hablar ahora del salario mínimo es improcedente, toca vacunar para tener más personas inmunizadas, recuperar empleo. Hablar en estos momentos, con una tasa de paro juvenil cercana al 40%, de incrementar el salario mínimo sería dañar este tipo de empleo. Y como digo, en estos momentos no toca. Cuando llegue su momento estaremos dispuestos a hablar de incrementos, pero en 2022 es imposible de asumir", ha recalcado.

El salario mínimo no ha dejado de subir en los últimos años mientras que la actividad económica ha sido seriamente dañada, a este respecto Amor no ha dudado en resaltar que "indudablemente lo que hay que señalar es que el SMI ese ha incrementado casi un 30%, ningún autónomo ha hecho crecer sus ventas, actividad tal incremento. Es verdad que si apostamos que los salarios tengan que ir adecuándose y subiendo, pero hay ciertos sectores con empleos que generan menos valor, donde se requiere menor cualificación, entre ellos, el sector del empleo juvenil que se verían afectados".

"Se está hablando de crecimiento, nosotros venimos de caer un 11%, lo que estamos viendo ahora es un rebote de la economía que puede estar en el 5-7%, pero ni mucho menos podemos plantear que España esté viviendo un crecimiento económico. Vamos a empezar a reactivar un poco la economía", comentó respecto a los augurios del Gobierno acerca del crecimiento económico que estaríamos comenzando a vivir.

Tampoco parece que a corto plazo vaya a ver una mejora tangible en el empleo a pesar de que el Gobierno lo espere, por lo que el presidente de ATA ha mostrado su preocupación. "Lo vemos también en el empleo, como vemos que se está recuperando las personas que estaban en ERTE, pero quedan muchas personas en ERTE. Vamos a ver lo que ocurre en el mes de agosto, donde actualmente vemos que grandes países que nos envían muchos turistas, han implementado restricciones para venir a España y vamos a ver que ocurre también en septiembre con los ERTE, si hay personas que se habían reincorporado al trabajo si después tendrán que volver al ERTE", explicó Lorenzo Amor.

"Se olvida algo, subida de impuestos, más empleo público, la inflación sigue creciendo y se pretende ligar la subida de las pensiones al IPC, con las consecuencias que ello traería al gasto. Si a final de año se acaban subiendo los salarios de los empleados públicos pues también es algo que se añade a los problemas que tenemos para afrontar la deuda que tenemos", todo esto haría, según el presidente de ATA, la situación económica insostenible.

Lorenzo Amor se ha mostrado muy crítico con el Gobierno por la postura que han adoptado sobre el salario mínimo y ha querido incidir en sus declaraciones anteriores y en pedir al Gobierno que antes de aprobar la subida lo consulten con ellos. "Lo que no entiendo es que si hace un mes se decía que no tocaba subir el SMI, que ahora se piense que sí. Pienso que detrás de esto hay un tema político, que lo plantean los dos partidos que sustentan al gobierno. Nosotros no fijamos el SMI, lo hace el gobierno, el gobierno debería consultárnoslo. Nosotros desde hace tiempo lo decimos muy claro no toca subir el SMI. Como dicen otros organismos como el Banco de España no toca subir el SMI".

El programa que transcurría entre los debates de los contertulios, más los apuntes del presidente de ATA, derivó en la problemática de la morosidad de las administraciones, por lo que Lorenzo Amor quiso apuntar lo siguiente, "hoy se ha aprobado una ley en la que se puede crear una sociedad por un solo euro, esa ley tiene una sanciones a las empresas morosas, no poder acceder a subvenciones u obtener contratos públicos, pero desde luego de lo que no habla esa ley es de los ayuntamientos que pagan sus facturas a las pymes con 300 días de retraso, no habla de las CCAA que tienen la obligación de pagar sus facturas a los 30 días y las pagan a los 90, no habla esa ley de la morosidad pública. El origen de la morosidad no está en la empresa privada, está en los organismos públicos. Vuelve a haber facturas en los cajones", sentenció.

"En España la propia Comisión Europea nos ha vuelto a dar un tirón de orejas porque los periodos medios de pago tienen que estar en los 30 días y en estos días los duplican y en el caso de los ayuntamientos los triplican. La ley tiene que ser igual para todos", añadió para finalizar el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.