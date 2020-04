El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha valorado la actitud y las medidas del Gobierno para ayudar a los autónomos en esta crisis económica en la que ha sumido el coronavirus a España. "Es muy fácil. Si quieren ayudar a los autónomos, aprieten el botón y condonen las cuotas de la Seguridad Social, no les lleven a solicitar la prestación de cese de actividad. Dejen de meter burocracia", ha sentenciado.

Además, el presidente de ATA tambiénha señalado que "hay que invertir en salvar la actividad económica, si no se salvan a las pymes y autónomos, estamos perdiendo empleo. Lo más importante es no perder empleadores y en marzo ya hemos perdido 120.000. Autónomos, pymes y empresas necesitan que la Administración sea un aliado, que no les pongan trabas y cargas, tener financiación y suspender lo que tengan que pagar para tener liquidez y pagar nóminas", concluía.

ATA lamenta que el aplazamiento de pago de impuestos a autónomos llegue tarde

La asociación de autónomos ATA ha lamentado que la medida de aplazar las obligaciones tributarias de este trimestre a los autónomos "llegue tarde", ya que la domiciliación del pago de estos impuestos es hasta el 15 de abril, fecha en la que será publicada la medida. Lorenzo Amor, ha dado la "bienvenida" a la moratoria de las obligaciones tributarias del primer trimestre para muchos autónomos y pymes pero ha criticado que "el Gobierno vuelve a reaccionar tarde" e "improvisa".

"Las obligaciones tributarias trimestrales se presentan en este primer trimestre del 1 al 20 de abril pero la domiciliación del pago de estos impuestos sólo se puede hacer hasta el 15 de abril, día en el que se publicará el BOE que permite aplazar dicha presentación", ha recordado Amor en un comunicado en el que reitera su petición de que la presentación de impuestos se realice conjuntamente primer y segundo trimestre del 1 al 20 de julio.

"Nadie nos asegura que el 20 de mayo haya vuelto la actividad a la normalidad o si habrá sectores que sigan cerrados o confinados", ha añadido Amor quien también ha urgido a eliminar la cuota de autónomos de abril y rebajar del 75 % de pérdidas en la facturación al 40 % para poder acceder a la prestación por cese de actividad.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la ampliación en un mes, del 20 de abril al 20 de mayo, del plazo para que 3,4 millones autónomos y pymes presenten y abonen sus impuestos, el cambio normativo afectará a las facturaciones de como máximo 600.000 euros anuales