López de Uralde, diputado de Unidas Podemos: “El cambio de liderazgo no supone la desaparición del partido”

Juan López de Uralde, diputado de Unidas Podemos en el Congreso por Álava y presidente de la Comisión de Transición Ecológica, valora en 'El Cascabel' de TRECE la salida de Pablo Iglesias de la política. Sobre el futuro del partido tras su retirada como secretario general, el diputado señala que "es un cambio de liderazgo en el momento en el que Pablo ha decidido dar un paso a un lado. Le veo todo el espacio para crecer al partido. Como ha dicho hoy Yolanda Díaz, vamos a por todas. Vamos a seguir trabajando en la misma línea que venimos haciendo hasta ahora. Es un cambio de liderazgo que se produce en otras fuerzas políticas y no tiene por qué significar como augura mucha gente la desaparición de Podemos, ni mucho menos".

"Esto no es una competición entre Yolanda Díaz o Ione Belarra"

En cuanto a la gran incógnita de quién será el próximo líder de la formación Morada, López de Uralde apunta a que "no se trata de una competición entre Yolanda Díaz o Ione Belarra, sino de una cooperación para liderar de forma diferente a como hacía Pablo Iglesias. Van a dividirse el trabajo, trabajarán de forma coral. Ione optará al liderazgo del partido y Yolanda Díaz seguirá liderando como vicepresidenta el grupo de Unidas Podemos en el Gobierno. Quedan dos años y es prematuro para decidirlo, pero lo más probable es que Yolanda Díaz será la candidata de Unidas Podemos a la presidencia del Gobierno.

En cuanto al último resultado electoral del 4-M para Podemos, López de Uralde ha manifestado que "no hablaría de batacazo en Madrid, ha habido otros con batacazos mayores y que han partido 26 diputados y no han dimitido. Unidas Podemos subió 3 escaños en Madrid. Iglesias deja la política cuando ha decidido, incluido por una presión que llevaba viviendo tiempo. No creo que se vaya muy lejos. Hemos subido nuestra representación. Despejo la idea de que Unidas Podemos vaya a desaparecer. Mantenemos un suelo muy estable, aspiramos a crecer y estamos seguros de que con el liderazgo de Yolanda Díaz vamos a conseguir crecer y recuperar votos.

"Mantenemos un suelo muy estable, aspiramos a crecer y recuperar votos"

Por último, sobre la desaparición del partido verde y la propuesta de su regreso que encabeza López de Uralde, ha explicado que "desde sus orígenes, en Unidas Podemos que es una coalición de partidos, había un partido verde al que yo pertenecía. La fractura cuando Errejón e Iglesias rompen, también rompió el partido verde y el espacio se quedó vacío. El ecologismo es parte del ADN de Unidas Podemos y entendemos que es necesario recuperar ese espacio. Estoy trabajando para recuperarlo".

