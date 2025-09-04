¿Le parece bien que Feijóo dé plantón al fiscal general del Estado?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves la coherencia de su decisión de no acudir al acto de apertura del año judicial y ha refrendado su "absoluto respeto" al rey Felipe VI, que presidirá el acto, y al poder judicial en su conjunto.

Cargando…

"Es una decisión coherente", ha afirmado el presidente del PP en un acto en un colegio de Guadalajara en el que ha dicho que presta "mejor servicio" levantando la mano y mostrando su disconformidad que asistiendo al acto y normalizando la presencia del fiscal general del Estado, el investigado Álvaro García Ortiz, una asistencia que ha calificado de "provocación".

Feijóo ha relatado que recibió la invitación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo en julio y que unos días después, cuando se conoció la decisión del Supremo de investigar a García Ortiz, en Génova le comunicaron al mencionado órgano que "no procedía" la presencia del líder del PP. Una decisión que también informaron a la Casa Real, ha asegurado.

La ausencia de Feijóo en el acto, que tendrá todas las miradas puestas en la intervención del fiscal investigado y procesado por un delito de revelación de secretos, ha despertado las críticas de varios miembros del Gobierno, entre ellos el de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien la ha considerado como "una grave desconsideración al rey" y a las instituciones.

Feijóo ha insistido en su "absoluto respeto" por el monarca y también por el conjunto del poder judicial y ha dicho que no acude precisamente por esto, por "lealtad y respeto" al poder judicial y al jefe del Estado.

Su presencia, ha añadido, validaría tanto las "difamaciones" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a jueces que investigan a su familia como que el fiscal general del estado "se dirija en el Tribunal Supremo a los magistrados que le están investigando" y que tienen que decidir en los próximos días si le abren o no juicio oral.

"Es una anomalía jurídica que no podemos aceptar y, por tanto, no podemos considerar normal", ha reiterado el líder del PP.

Aunque no hay un mandato constitucional que diga que el jefe de la oposición tenga que ir al acto de apertura del año judicial, ha recordado, él lleva haciéndolo desde que es presidente de la formación porque considera que es su obligación y seguirá yendo en un futuro salvo que su presencia "pueda convalidar una situación absolutamente excepcional como la que está viviendo en este momento".

El PP publicó el miércoles un comunicado en el que alegó que Feijóo no iba al acto por un "compromiso previamente adquirido", acompañar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la inauguración del curso político del PP de Madrid.

El comunicado aludía exclusivamente al mencionado "compromiso", pero dedicaba sin embargo varios párrafos a hablar del fiscal y de los entresijos judiciales que afectan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El rey Felipe VI presidirá este viernes la ceremonia de apertura del año judicial en la que será clave lo que tenga que decir García Ortiz en el acto más relevante del año en los tribunales y ante las autoridades del Estado, miembros del Gobierno, responsables políticos y alta magistratura del país, entre ellos, los magistrados que le han investigado.

Y todo ello en un acto solemne y protocolario que se celebra en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, escenario que puede oficiar en los próximos meses la previsible vista oral contra él por las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de Díaz Ayuso por fraude fiscal.

Este mismo jueves García Ortiz se reunirá con el presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa para entregarle la Memoria Anual de la Fiscalía, un acto que tendrá lugar por la tarde.