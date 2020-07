Las claves para usar correctamente la mascarilla durante las vacaciones

La mascarilla se va a volver una de nuestras mejores aliadas también en verano. Diferentes comunidades autonómas han ordenado esta misma semana su uso obligatorio tanto en espacios tanto públicos como en cerrados. Es el caso de Andalucía, donde su uso también entra en playas y piscinas. El doctor Esteban Pérez Almeida ha reconocido que él es partidario de uso en este tipo de espacios y se muestra preocupado porque los jóvenes cada vez se están relajando más: "Yo creo que se está bajando la guardia, y con ella la distancia de seguridad. Los jóvenes son los que más están transmitiendo la enfermedad".

En este sentido, ha explicado que el 53% de los jóvenes son asintomáticos y las reuniones con los amigos pueden convertirse en un foco peligroso si no se mantienen las distancias de seguridad. De ahí la importancia a utilizar la mascarilla. "Mascarilla para ti, mascarilla para mi", ha dicho.

Y es que desde que finalizó el Estado de Alarma los casos no han hecho más que subir el número de contagios, lo que indica que el virus todavía sigue entre nosotros y por tanto no se puede bajar la guardia. "No nos queda más remedio que protegernos y con eso lo vamos a pasar mucho mejor", ha zanjado. Para ello, él recomienda el uso de las mascarillas quirúrgicas para el uso diario. "Si la utilizas muchos días, terminas infectándote porque ya no protege", ha explicado en este sentido.

En cuanto a los rebrotes que están azotando a toda España en pleno verano ha reconocido que se deben "extremar los autocuidados y los cuidados de trabajadores que llegan al campo", dada la importancia del sector.