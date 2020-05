Juanma Moreno, en TRECE: "Nos hablan de 'cogobernanzas', pero el Gobierno decide, impone y nos pide acatar"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha respondido en 'El Cascabel' de TRECE a las preguntas de Antonio Jiménez y ha señalado que "el Gobierno del señor Sánchez tiene un criterio subjetivo que hace daño y que está afectando a dos zonas turísticas importantes de Andalucía como Granada y Málaga. Son destinos seguros y no han conseguido pasar de fase cuando otras provincias, teniendo hasta 7 veces más incidencia de infección, sí han pasado de fase. Es difícil dar explicaciones cuando no hay ningún criterio".

Con respecto a la decisión del Gobierno de que los habitantes del País Vasco puedan desplazarse entre provincias,Moreno Bonilla ha explicado que "hay relación directa con el apoyo parlamentario por parte del PNV. El señor Urkullu ha tenido un discurso beligerante en las anteriores conferencias de presidentes y en la última ha tenido un tono muy amigable. El acuerdo parlamentario ha supuesto una ventaja para el País Vasco. Soy el primero que quiere garantizar la seguridad sanitaria y evitar contagios a los andaluces".

En este sentido, el presidente de la Junta ha señalado que le dijeron al Gobierno "que se pudiera hacer con distritos o zonas sanitarias, pero qué casualidad que ninguno de esos criterios que eran favorables para las provincias andaluzas se hayan aplicado. El partido socialista decía que daba igual una semana más que una semana menos. Pregúntale a todos esos hoteleros, restaurantes y chiringuitos, si una semana o dos es mucho. Están asfixiados y necesitan cuanto antes empezar la actividad económica".

La actitud del Gobierno es "arbitraria, poco rigurosa, que genera incertidumbre y desconfianza", según el presidente autonómico

"El problema es que no se tenga un criterio objetivo transparente para toda la nación", ha criticado Moreno Bonilla. "Si lo hay, todos los respetamos, soy el primero que ha demostrado lealtad institucional. Cuando preguntamos quién decide quién pasa y quien no pasa de fase, nos dicen que el comité científico. ¿Y quién es? Porque en Andalucía todo el mundo puede saber quiénes son, pero el que asesora al Gobierno no lo conocemos. Es una actitud arbitraria, poco rigurosa, que genera incertidumbre y desconfianza. Creo que el Gobierno se equivoca tomando este tipo de decisiones sin criterio transparente. Pedimos que vuelvan a evaluar el cambio de fase porque creemos que ha habido un agravio comparativo con el resto de provincias de España. Queremos un trato justo e igual al resto de la nación".

El presidente autonómico también ha tenido palabras para la actitud de Sánchez quien "actúa como si tuviera una mayoría absoluta en el parlamento que no tiene, se equivoca también porque las decisiones que toma el Estado las tenemos que ejecutar las comunidades autónomas. No tiene sentido que llevemos 9 semanas donde todos los sábados el señor Sánchez salga a los medios de comunicación a contar las decisiones que unilateralmente ha tomado su Gobierno y ya el domingo las comporte con nosotros cuando nos hemos enterado por las televisiones".

Sobre la abstención del Partido Popular, Juanma Moreno considera que "la actitud poco conciliadora de Sánchez le ha llevado a que el PP y Pablo Casado Casado se abstenga en la votación del estado de alarma porque hemos sido ninguneados. Nos hablan de cogobernanzas, que yo entiendo como arrimar el hombro, acordar soluciones, repartir responsabilidad, pero imponen, ellos deciden y nosotros acatamos. Si quieren que las cosas salgan bien, deben consensuar y dialogar para llegar a acuerdos. Esto no ha sucedido".

¿Por qué el Gobierno no revela la identidad de su comité de expertos?

"¿Quién forma parte del comité que toma decisiones fundamentales para el conjunto de los ciudadanos?", se pregunta Juan Manuel Moreno Bonilla. "Tenemos derecho a conocer quién está detrás de esas decisiones. He visto llorar a autónomos que se están sacrificando, que cuando pensaban que tenían un horizonte abierto, ha llegado esta crisis. Necesitan una luz y una posibilidad. La salud está por encima de cualquier otra cosa, pero debe haber equilibrio entre dinamizar la economía y proteger la salud, pero es que esto se produce en Andalucía, tenemos el riesgo más bajo de contagio de todo el país", ha matizado.

Por último, sobre el sector turístico y en la línea de la cuestión económica, Moreno Bonilla ha añadido que "va a ser un verano difícil para el turismo, la reputación de España se ha visto perjudicada en Europa. Nos centramos este año en el turismo nacional, pero necesitamos un plan de rescate y que se flexibilicen los aforos para que se abran. Si no hay una reactivación económica, a la catástrofe sanitaria que ha supuesto el COVID, le vamos a tener que sumar una catástrofe económica y social de consecuencias imprevisibles para futuras generaciones", ha concluido.