Juan Marín, en TRECE, sobre Andalucía: "Somos una isla al margen de la inestabilidad del país"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha concedido una entrevista a 'El Cascabel' de TRECE para analizar las principales claves dela intensa jornada política que se ha vivido en nuestro país, y que comenzó con la presentación de varias mociones de censura por parte de Ciudadanos al Partido Popular en la Región de Murcia.

En este sentido, el número dos de la Junta de Andalucía ha señalado que estaba al tanto de que la situación en Murcia era complicada: "Sabíamos que la situación en Murcia era bastante complicada por las compañeras que están allí en el Gobierno, se había hablado con el Partido Popular, el señor García Egea lo sabía para intentar resolverlo y definitivamente parece que ha sido imposible y eso ha provocado la decisión de este miércoles".

También ha sido preguntado por la decisión que se habría tomado desde la dirección general de Ciudadanos, señalando que ha recibido la llamada de Arrimadas en la mañana de este miércoles: "Explicaciones en Ciudadanos siempre se dan. La secretaria general me ha llamado esta mañana y me ha comunicado que en la mañana de hoy se presentaría la moción de censura en Murcia. Independientemente tenemos una ejecutiva nacional permanente que respalda la decisión".

Sobre el Gobierno de la Junta de Andalucía, Marín ha subrayado que no existe ningún motivo para disolver la coalición en estos momentos: "Podemos presumir del Gobierno que tenemos en Andalucía, dispuesto a agotar la legislatura, donde no hay fisuras y lo que preocupa no son ni elecciones ni sillones, sino solucionar los problemas de los ciudadanos".

También se ha referido al caso de Madrid: "No comparto que lo que ha pasado en Madrid sea un efecto rebote de lo sucedido en Murcia. He escuchado las declaraciones de Ayuso y me parecen muy infantiles. Si Ciudadanos la hubiera querido presentar en Madrid lo podría haber hecho igual que en Murcia. Lo ha hecho el PSOE sin la firma de ningún diputado de Ciudadanos. Si lo que ha ocurrido en Murcia tuviera un efecto rebote, estaríamos hablando hoy de varias mociones de censura en otras comunidades autónomas, pero esto no ha sucedido. En Castilla y León, Francisco Egea ha manifestado su posición contraria a la moción de censura de esa región. Son cuestiones diferentes, Ayuso tendría sus razones, pero ha creado una situación jurídica bastante compleja".

En cuanto a Andalucía, Juan Marín ha señalado que se trata de una especie de Gobierno al margen de toda la inestabilidad política que se está generando en el resto del país: "En Andalucía nos hemos convertido en una isla que estamos completamente aislados del ruido que está creando inestabilidad política en el país, pasa en el Gobierno de España con Sánchez e Iglesias cada vez que toman decisiones. Juanma Moreno y yo teníamos claro el mandato en Andalucía que era poner en marcha reformas y un cambio político que devolviera la confianza en las instituciones".

Por último ha explicado que existe muy buena relación con Juanma Moreno porque hay una comunicación fluida por el bien de Andalucía: "Juanma y yo creemos que el diálogo y la comunicación tienen que ser fundamentales en un Gobierno de coalición de dos formaciones que defendemos proyectos distintos, pero que coincidimos en muchas cuestiones. Tenemos reuniones permanentes en una comisión que hemos creado en las que vemos esos asuntos y resolvemos los problemas sentados en este mismo despacho que represento a Ciudadanos. Los andaluces quería un cambio en Andalucía tras 37 años de Gobierno socialista, estaban cansados de la corrupción del PSOE y había que cambiarlo y llevar a cabo otras políticas. Esa hoja de ruta es la que estamos cumpliendo. El secreto es que no miramos a las elecciones ni a los escaños, cumplimos con los compromisos con los ciudadanos".