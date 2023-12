La amnistía pasa el primer examen y es tomada en consideración por el Congreso con la mayoría que facilitó la investidura de Pedro Sánchez. El presidente no ha estado presente; la excusa ha sido su comparecencia en el Parlamento Europeo. También, ha sido destacada la ausencia de varios ministros; había más miembros del Consejo de Ministros en la presentación del libro de Sánchez que en el pleno del Congreso.



En este contexto, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha analizado los pros y los contras de la ley de amnistía que presumiblemente aprobará el Congreso de los Diputados en los próximos meses: "El elemento negativo de la amnistía es que va contra lo que nos define, que nos damos unas normas para cumplirlas y quien no las cumple tiene consecuencias". Pero, de igual manera, Lobato sostiene que dicha ley no rompe la igualdad de los ciudadanos ante la ley: "Todos los españoles que estemos bajo lo que dice esta ley van a tener el mismo trato igual que con cualquier otra ley".



El senador también ha reprochado a los socios del Gobierno sus continuos desmanes respecto al partido socialista: "Los independentistas han faltado al respeto al PSOE en este proceso, con una ley compleja de aplicar para nosotros".