José María Brunet sobre el acuerdo de Gobierno: "Aparece el presidente y con una frase ventila a Iglesias"

El periodista José María Brunet ha explicado en TRECE TV las claves que hay en juego en el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Ambas formaciones llevan varios encontronazos en los últimos días, sobre todo a raíz de la figura de Don Juan Carlos I y el encaje que a partir de ahora puede tener la monarquía en nuestro país.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha querido defender a la Corona en repetidas ocasiones, y ha querido desvincular a Juan Carlos I de su hijo, Felipe VI. En este sentido, ha lanzado una advertencia a Podemos en las últimas horas y ha señalado que las posibles investigaciones judiciales que se pudieran abrir contra Juan Carlos, van contra la persona y no contra la institución.

Esta brecha es una más en el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que no lleva vigente ni un año. Aun así, el periodista y colaborador de El País cree que este va a seguir adelante, ya que cree que no hay mayoría alternativa posible, por ahora, para desbancarla. En este sentido, Brunet ha señalado que le cueste ve "ese factor para no seguir con el acuerdo", ya que, al menos de momento, el ala más socialista y menos proclive a pactar con Pablo Iglesias "digieren bien" sus salidas de tono. "Dirigiere bien hasta ahora la salida de tono de Pablo Iglesias", ha dicho en este sentido el periodista.

Además, ha querido dejar claro que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pone la situación firme dentro del Ejecutivo en un golpe claro de los socialistas sobre los morados. El periodista en este sentido es claro: "Aparece el presidente y con una frase, ventila a Pablo Iglesias", ha explicado en 'El Cascabel'.

Aun así, no descarta que detrás exista una maniobra del director de comunicación del presidente, Iván Redondo, ya que este ha sido una de las personas con quien más reunido ha estado Iglesias en los últimos meses a raíz de las negociaciones que ambas formaciones han mantenido para acordar un primer Gobierno de coalición.

Por eso, el periodista cierra el debate entorno a los Presupuestos Generales del Estado, y cree que habrá un entente entre PSOE y Unidas Podemos. Estos han mostrado recelos por los acercamientos que han tenido PSOE y Ciudadanos en las últimas fechas, la última este pasado lunes, el mismo día que el Rey emérito Juan Carlos I envió una carta a su hijo, Felipe VI, en el que señala su intención de abandonar el país. "Se aprobarán estos Presupuestos pero a medio plazo veremos que hay otra realidad social", ha explicado el periodista, quien a su vez ha querido pegar un aviso al Gobierno advirtiéndole de que la crisis económica heredada del coronavirus va a cambiar mucho las cosas en nuestro país.