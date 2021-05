José Enrique Roviralta, pdte. Colegio de Médicos de Ceuta: "Es difícil saber cuántos migrantes son positivos"

El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, José Enrique Roviralta, ha querido atender a la llamada de TRECE TV para explicar la situación que se vive en la ciudad ceutí a raíz de la crisis migratoria que está viviendo la ciudad desde que arrancase la semana, en la que han sido testigo de la llegada masiva de marroquíes en lo que ha supuesto una crisis diplomática entre Marruecos y España.

"En estos días pasados, sobre todo el martes, en esas 36 horas con casi 10 mil personas saltando y llegando a Ceuta", describe Roviralta, algo que ha provocado "un auténtico caos en los servicios sanitario", ya que "no daban abasto ni los servicios de emergencia, ni de urgencias, ni 061", según ha explicado.

Sin embargo, esta situación de caos ha provocado que la población tenga miedo, ya que la ciudad ha sido una de las más castigadas por la covid-19 durante los últimos meses, donde incluso en muchos momentos han llegado a presentar la peor incidencia acumulada del país.

"La población tenía y sigue teniendo miedo. Preocupación con respecto al covid porque Ceuta tenía unos niveles excelentes. Tras la llegada se le pudo hacer la prueba a 500, pero después fue un auténtico colapso y no sabemos lo que puede pasar en los próximos días con los buenos datos que teníamos, y volvamos a tener un rebrote importante", ha relatado. "Hemos pedido datos y tampoco los tenemos. Es muy difícil saber qué porcentaje de personas que han entrado son positivos, aunque algunos hayan sido devueltos. Y no se han respetado las medidas de seguridad. Porque llegaban sin mascarilla, no guardaban distancia. Hablaban de que de los primeros 500 que se le hicieron prueba, 100 podían ser positivos", ha añadido.