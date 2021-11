Vázquez Taín, en TRECE, sobre la nueva plusvalía: "El TC la puede tumbar si no se tramita como ley"

La llegada del nuevo impuesto de plusvalía municipal al Consejo de Ministros y su aprobación mediante decreto ley ha abierto un nuevo debate en torno a este tributo sobre si es legal aprobar la modificación mediante decreto o debe llevar al Parlamento y hacerse en forma de ley. 'El Cascabel' de TRECE ha hablado con el juez José Antonio Vázquez Taín, que ha explicado cuál es la situación actual y lo que se espera que ocurra en los próximos días.

Vázquez Taín apunta que el conflicto tiene dos caras, una política y otra jurídica. Respecto a la primera de ellas recuerda que "el decreto ley es para situaciones de urgencia donde no hay posibilidad de ir al parlamento a debatir un texto regulado y coordinado con las demás fuerzas políticas y por lo tanto, como hay esa aceleración y hay que resolverlo ya, es el Gobierno el que decide y luego lo que se lleva el Gobierno es que lo convalide o no lo anule".

En cuanto a esto, apunta que "el TC ya le ha dicho al Gobierno que está abusando de los decretos, les ha anulado unos cuantos porque no se justificaba la urgencia, ni la necesidad, ese prescindir del debate previo político de todas las fuerzas. En este caso está claro que no se si existe esa urgencia pero sí existe esa necesidad de que el Gobierno lo regule previamente".

En cuanto a la parte jurídica, "es el hecho de que el artículo 113 de la Constitución establece que toda la normativa fiscal tiene que ser aprobada por ley. Estas cuestiones esenciales como la normativa fiscal no puede decidirlas el Gobierno de manera unilateral. Los juristas lo que estamos debatiendo es: el Gobierno dice que esto ya estaba aprobado y que solo lo completa, pero es que ese completo es la esencia misma del impuesto y eso es lo que dice la Constitución que siempre debe ser aprobado por ley, no por decreto ley".

A continuación, el juez hacía un apunte importante respecto al modo de actuar del Gobierno de coalición. "Lo tradicional de esta legislatura es que el Gobierno aprueba una medida de emergencia y luego la lleva al parlamento y dice: o aprueba esto o la hecatombe va a ocurrir y vamos a caernos todos", y en este caso explica: "este Gobierno no lleva al parlamento a debatir un texto coordinado y consensuado. Lleva un texto definitivo diciendo, o aprueba esto o los ayuntamientos no van a tener impuesto de plusvalía. El Gobierno cuenta con que los Ayuntamientos del PP presionen para que este no vote en contra. Pero queda una vía, que ya se ha anunciado, que es la de los consumidores, que van a recurrir si se aprueba así".

El problema, explica ahora, es que si se aprueba como está intentando el Gobierno, "en unos meses o en unos años el Constitucional dictará una resolución donde diga si es legal o no". Por este motivo, Vázquez Taín apunta que "los propios técnicos del Ministerio de Hacienda están diciendo: lleve el decreto a convalidar y al mismo tiempo tramite ese texto como proposición de ley para que ese texto no sea recurrible ante el TC". Y recuerda, "a ver como lo hacen pero estamos asistiendo una vez más, que es lo que yo creo el prescindir del debate del parlamento y la posterior redacción de las leyes".

Reclamaciones ante el impuesto de plusvalía

En cuanto a las posibles reclamaciones, el juez explica que "el TC se cuida mucho en su sentencia de decir que no pero no es la esencia del Tribunal, es decir, cuando el TC declara que una normativa no se ajusta a la Constitución siempre tiene efecto retroactivo", por lo que asegura no entender que "se mire solamente es para los que en este momento y hasta que el Gobierno lo apruebe no se les pueda aplicar, si usted está diciendo que no se ajustaba la Constitución, como puede explicar que a mi me aplicaron una norma que era inconstitucional y no tengo derecho a que me devuelvan esa cantidad". Y concluye asegurando que "las asociaciones de consumidores van a reclamar de todas formas y yo creo que tiene viso de que en algún momento se apruebe el efecto retroactivo".