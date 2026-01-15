"Eso a Flick no se lo hubieran hecho, a Simeone no se lo hubieran hecho, a Luis Enrique no se lo hubieran hecho, a Guardiola no se lo hubieran hecho. Esa es la diferencia"

La crisis del Real Madrid ha estallado con toda su crudeza tras la inesperada eliminación en la Copa del Rey frente al Albacete, un resultado que ha desatado un terremoto en el club. Durante el programa especial de 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, el equipo de comentaristas ha analizado una debacle que califican de 'esperpento' y 'fracaso absoluto', poniendo el foco principal sobre los jugadores.

Los jugadores, en el punto de mira

Manolo Lama ha sido contundente: 'los mismos jugadores' que estaban con Ancelotti y Xabi Alonso son los que han caído con Arbeloa. Según el comentarista, "la cultura del esfuerzo y del trabajo hace mucho que la han olvidado" y, cuando un entrenador les aprieta, "van a llorar al presidente y el presidente se lo consiente"

La cultura del esfuerzo y del trabajo hace mucho que la han olvidado"

Esta idea la ha compartido Siro López, quien ha confesado sentirse avergonzado por convertir al club en el "hazmerreír" y ha señalado directamente a Vinicius. '¿Dónde estaba hoy Vinicius? Pero si es que al Albacete que ocupa la posición número 17, le tiene que ganar estando yo en el banquillo', ha sentenciado.

Hemos convertido al Real Madrid en el hazmerreír"

AFP7 vía Europa Press Federico Valverde del Real Madrid reacciona durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey entre el Albacete Balompié y el Real Madrid en el Estadio Carlos Belmonte.

La responsabilidad de Florentino Pérez

Roberto Palomar ha señalado a Florentino Pérez como el "responsable número 1" por la gestión de la crisis, culminada con el cese de Xabi Alonso y el nombramiento de Arbeloa. Una imagen catastrófica que ha empeorado con la eliminación. Los analistas le acusan de no respaldar a sus entrenadores frente al poder del vestuario y de una mala planificación deportiva, como la falta de un sustituto para Zubimendi.

El punto central del análisis ha sido la fragilidad con la que Xabi Alonso ha dirigido al equipo, especialmente tras el Clásico, cuando no fue respaldado. 'A partir de ese día, Xabi Alonso sabía que él no era el que mandaba ahí', se ha comentado en la tertulia. La conclusión ha sido unánime al afirmar que esa falta de respeto no se la hubieran tolerado a otros técnicos: "Eso a Flick no se lo hubieran hecho, a Simeone no se lo hubieran hecho, a Luis Enrique no se lo hubieran hecho, a Guardiola no se lo hubieran hecho".

Europa Press Xabi Alonso a su salida de un restaurante

Arbeloa, un debut accidentado

Pese a que la mayor parte de la culpa recae en otros estamentos, la convocatoria de Álvaro Arbeloa ha sido criticada como un 'exceso de confianza'. Se considera un error no llevar a Albacete a jugadores clave como Bellingham o Rodrigo para un partido de 'máximo riesgo', sobre todo cuando se considera que existen alternativas para el banquillo con más experiencia.

Roberto Morales ha sentenciado que 'el Real Madrid toca fondo' al recordar la alineación con la que el equipo terminó el partido. Para revivir los detalles de la debacle, se puede consultar la crónica en directo del Albacete - Real Madrid. La sensación general es que la situación es un 'esperpento' y que el próximo partido en el Bernabéu será clave para ver 'hacia dónde va a mirar y señalar' la afición.