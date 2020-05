Jorge Molinero, párroco de San José María Escrivá de Valencia: "Ahora todo es hambre"

Voluntarios y desempleados de la parroquia San José María Escriva de Valencia se han organizado para fabricar desde sus hogares mascarillas que luego son distribuídas entre la población, ya han elaborado 2.000. Además, el banco de alimentos del centro social de la parroquia ayuda a 250 familias a las que les proporciona todo tipo de comida y varios días de la semana, voluntarios llevan a domicilio los platos preparados por una empresa de restauración. En "El Cascabel" hablamos con su párroco, Jorge Molinero.

El sacerdote explica que su actividad es mucho mayor ahora porque nos encontramos con unas necesidades imperiosas. Ha llegado el hambre a la gente de nosotros atendemos. Normalmente el centro social de la parroquia atiende a más de dos mil personas, desde el punto de vista profesional, le damos cursos para que aprendan diferentes oficios. Tenemos gente de Venezuela, Nicaragua, Colombia. Muchos de ellos con estudios a los que no les importa trabajar en el campo. Pero con la pandemia, todos esos trabajos se han ido a pique. Entonces, no sólo se han encontrado en sus casas, si no también con el hambre encima. Ahora todo es hambre. Muchas personas de las que atendemos quieren colaborar y, por eso, hemos comenzado a fabricar mascarillas, trajes, y así pudimos ayudar a residencias e instituciones públicas".

En cuanto a la labor del centro social, explica que "estamos ayudando a 250 familias a las que les damos comida para toda la semana. Noto muchísimo la solidaridad de empresas, llamamos y pedimos pasta, leche, productos básicos principalmente. Muchas instituciones vinculadas con la Iglesia son las que se están moviendo. Muchos sacerdotes están haciendo lo mismo y lo que se nos viene encima es tremendo", concluye el sacerdote.