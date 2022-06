Joaquín Leguina reacciona al cuestionamiento del Gobierno a los cálculos del INE: "Los datos son muy reales"

Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para comentar la división interna entre PSOE y Podemos por la OTAN: “Creo que Felipe González cometió el error de prometer un referéndum y los referéndums los carga el diablo. Cuando convoco el referéndum para ratificar la entrada en la OTAN, viene el PP – entonces Alianza Popular - y dice que se va a abstener… nos dejaron con el culo al aire. La campaña electoral fue durísima, pero me acuerdo que hubo fuertes discusiones con el embajador de Suecia, que creía que lo mejor que podría hacer España era no entra en la OTAN lo cual hubiera sido un error”.

Leguina explica los motivos por los que defiende la entrada de España en la OTAN: “Lo mejor que hizo Calvo Sotelo es meternos en la OTAN. Cambió de arriba abajo el sistema militar español. Los militares españoles hablan todos inglés, con mucho nivel, y me parece que más del 80% de los españoles queremos que España se quede en la OTAN” y destaca la importancia que tiene en estos momentos nuestra pertenencia: “España está en la OTAN y va a ser defendida por la OTAN. Europa ha estado durante muchos años viviendo de los dineros de Estados Unidos. Tenemos que gastarnos más dinero en defensa, sobre todo con la invasión de Putin que se te mete en casa y te amenaza con tirarte una bomba”.

En cuanto a la división abierta en el Gobierno por el tema de la OTAN, Joaquín Leguina apunta que: “el problema de Sánchez es que ha entrado en el Gobierno a costa de todo y haber dado el indulto a los golpistas catalanes…”.

Joaquín Leguina reacciona a la dimisión del presidente del INE

El expresidente del INE, Juan Rodríguez Poo, dimite tras cuestionar el Ejecutivo los cálculos del IPC y del PIB. El propio Joaquín Leguina perteneció a la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado: “España sigue las normas que nos marca EUROSTAT. Si se pretenden manipular los datos coyunturales, lo tienen bastante mal. A la persona que designen para presidir el INE tiene que andar con mucho cuidado porque detrás hay unos funcionarios de alto nivel y los encuestadores. Es muy complicado lo que pretenden si es eso lo que pretenden”. Para concluir, el expresidente de la Comunidad de Madrid aclara cómo se obtienen todos estos datos cuestionados por el Gobierno: “El IPC sale directamente de una encuesta y no hay forma de tocarlo. El PIB es más complicado porque no es directamente de una encuesta, es de estimaciones. El primero va a ser un escándalo si lo tocan… en cuanto al segundo, se podría discutir. ¿Qué no le salen las cuentas como le gustaría? Qué le vamos a hacer… pero son muy reales”.