Jiménez-Becerril, en TRECE: "Como víctima de ETA, puedo decirle a Sánchez que no lo está haciendo bien"

Teresa Jiménez-Becerril, diputada del Partido Popular y hermana de la víctima de la banda terrorista ETA, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE las palabras del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que mostraba su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas de ETA, que, afirmaba, "nunca debió haberse producido".

Ante esta situación, la presidenta de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril contra la Violencia, ha manifestado en 'El Cascabel' que "Otegi no ha pedido perdón, no he oído esa palabra en lo que ha dicho ni ha condenado el terrorismo. Si quería que le creyéramos en algo, lo tiene fácil: pedir perdón, condenar el terrorismo de ETA, colaborar con la Justicia para esclarecer los más de 379 asesinatos sin esclarecer y que frene los homenajes. Él es el líder de un partido en el que están los amigos de ETA".

"Otegi pretende blanquearse y no lo consigue ni de lejos porque sus manos están salpicadas de sangre"

Por ello, añade Jiménez-Becerril, "Otegi pretende blanquearse y no lo consigue ni de lejos porque sus manos están salpicadas de sangre. Es una estrategia del PSOE porque, como pactan con Bildu, tienen que dulcificar esta indecencia e inmoralidad que están haciendo. Es indigno e inexplicable estas salidas de Zapatero, Idoia Mendía o Patxi López que vienen a celebrar los 10 años. ¿Qué hay que celebrar? No hay nada que celebrar.Encima pretenden que les toquemos las palmas. El problema es que hacen al año cientos de homenajes. Ningún país homenajea el terrorismo, aquí sí".

En este sentido, Jiménez-Becerril ha añadido que "tener un partido que no condena el terrorismo no es posible, son unos falsos, es un teatro lo que están haciendo e indigna a las víctimas y a todos los españoles con memoria y sentido de la Justicia. Si Otegi está contento, no puedo estar contenta. Me está vendiendo algo falso. De aquí no sale nada bueno, solo blanqueamiento para Sánchez para que siga pactando. Soy una víctima de ETA y tengo la fuerza moral para decirle a Pedro Sánchez que no lo está haciendo bien y punto".