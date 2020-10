Jano García alerta en 'El Cascabel' de las graves consecuencias que puede tener el plan económico del Gobierno

El economista Jano García ha valorado en 'El Cascabel' la situación en la que se encuentra España ante el aumento de las restricciones por el avance la covid-19 que afectan a diferentes sectores clave para el país: "Todas las economías a nivel mundial van a tener que aumentar su gasto público por la sencilla razón de que al aumentar el desempleo, hay que pagar los subsidios y el paro. En España se está vendiendo que aumentar el gasto público no va a tener consecuencias y es falso, va a haber aumento de deuda pública. Sería razonable lo que dice el Gobierno si se aumenta el gasto público para ayudar a los ciudadanos que están en una mala situación, a autónomos y empresarios. La gran diferencia es que el Gobierno español no está aumentado el gasto público para ayudar y que podamos salir de esta situación", ha afirmado.

El director de elliberal.com apunta a que "100.000 empresas hemos perdido en este país. Ni siquiera EE.UU. ha destruido tal cantidad de empresas, aquí no se está intentando ayudar al sector hostelero, ocio nocturno, gimnasio, los negocios que más afectados se ven. Se aumenta el gasto para crear una red clientelar al estilo Andalucía pero para todo el país. España es el único país de Europa que no solo no ayuda a los ciudadanos, sino que pretende también subir los impuestos".

Jano García también critica que "es falso que esto haya afectado a todos los países por igual, España solo tiene por detrás a Perú, hemos sido la economía más afectada. Esta situación provoca un concepto de ahorro preventivo, como la gente no sabe qué hacer, no hacen gasto, se contrae el consumo y los comercios se ven más perjudicados. La incertidumbre es brutal, hoy se anunciaba que a España llegarían las primera vacunas en diciembre. Hay que trazar un plan, sabemos los sectores más afectados, vamos a ayudarles para que no desaparezcan las empresas, son puestos de trabajo que no se van a recuperar. Las previsiones del FMI cada vez son peores", ha afirmado.

En este sentido, el economista tiene claro que hay "problemas estructuras con el sistema laboral, las pensiones, gastamos millones de euros superfluos que se podrían eliminar, hay gastos de los que se podrían prescindir en esta situación tan complicada". Además, ha asegurado que "el Gobierno podría decir que aumenta el gasto público pero eficiente, no derrochar ni un solo céntimo para ir acompañándolo de una disminución de los impuestos. El aumento de IVA que pretenden aplicar no va a recaudar el dinero que pretenden, es falsa la estimación. España está entre los 10 peores países de las economías desarrolladas, no hay margen para aumentar impuestos".

Por último, el escritor ha concluido señalando que "estas previsiones de aumento de gasto y de aumento de deuda que hace el Gobierno como si no pasase nada y no tuviese consecuencias no lo va a permitir la Unión Europea. Antes o después nos vamos a enfrentar con esta dinámica a mayores recortes que ya vamos a sufrir seguro, estamos en una situación terrible, habrá recortes en pensiones, sueldos públicos, ayudas públicas. Es bastante irresponsable para este Gobierno lo que está haciendo porque cada día que pasa va a haber más recortes".