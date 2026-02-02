Ramón González Ferri, periodista: "Esteso encarna la manera en que ha cambiado el país; nació en la época de las compañías itinerantes de variedades"

El mundo del cine español despide este lunes a Fernando Esteso. El actor ha fallecido a los 80 años tras pasar varios días ingresado en el hospital. Con sus películas y su desparpajo castizo, se convirtió en seña de identidad de una época en la que España se abría a la libertad. Su figura ha sido recordada en el programa 'Herrera en COPE', donde el periodista Ramón González Férriz le ha dedicado su sección ‘Traficantes de Palabras’.

El éxito que paró a Hollywood

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST Adiós a Fernando Esteso, por Ramón González Ferri | Traficantes de Palabras Traficantes de palabras Escuchar

González Férriz ha recordado el enorme éxito que supuso la película 'Los Bingueros' en 1979. Fernando Esteso contaba que el filme llegó a proyectarse cuatro veces al día con todas las sesiones llenas. Tal fue el fenómeno que los dueños de las salas retrasaron el estreno de 'El Imperio Contraataca' para seguir haciendo caja con una película del destape frente a una superproducción de Hollywood.

El propio Esteso llegó a decir que "gracias a sus películas, su generación descubrió el sexo a través de la risa", una frase que resume el impacto de su cine en la sociedad de la Transición española.

Reflejo de una España cambiante

El periodista también ha analizado la película 'Los energéticos' como un "retrato increíble de la España que se modernizaba". Según ha explicado en COPE, la cinta aborda temas como el debate entre la energía nuclear y el petróleo, la España vacía frente al desarrollo de las ciudades turísticas o la corrupción política, todo ello aderezado con "chistes malísimos propios del destape".

El humorista Fernando Esteso en el transcurso de una rueda de prensa en el parque de atracciones de Montjuic en agosto de 1985

Para González Férriz, es impresionante cómo la trayectoria de Esteso, que nació en la época de las compañías itinerantes de variedades, "encarna la manera en que ha cambiado el país".

En una de sus últimas entrevistas, el actor dejó una reflexión que resuena con fuerza en la actualidad: "Todo es comedia". Una afirmación con la que, en opinión de Férriz, también estaba describiendo a la España actual.