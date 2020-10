Jano García valora en 'El Cascabel' los Presupuestos: "Parece que en España no hay ni pandemia ni problemas"

El economista, escritor y director de elliberal.com, Jano García, ha analizado en 'El Cascabel' de Antonio Jiménez los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno con subidas de impuestos y, según los economistas, pocas ayudas a las empresas y al sector productivo del país.

Jano García ha explicado que "cuando hablan de subidas de impuestos, el Gobierno nunca cumple con sus previsiones. Estos Presupuestos que ha presentado el Gobierno y veremos si se aprueban y qué dice Europa, cuando uno los ve se da cuenta de que no cuadran los números, parece que aquí en España no hay pandemia y que no tenemos problemas estructurales, poco se habla de la legislación laboral. En EE.UU. llevan 5 meses consecutivos bajando el nivel de desempleo, y en España cada vez es más".

�� "Estos presupuestos que presenta el Gobierno nos condenan al endeudamiento salvaje, los números no cuadran, parece ser que en España no existe la pandemia".



�� @janogarcia_, economista, en #ElCascabel27Opic.twitter.com/YZmaYSpxgX — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) October 27, 2020

El economista y escritor es bastante pesimista y defiende que "estos Presupuestos evocan a España al endeudamiento salvaje, no cuadran las cuentas, se sigue creyendo que aquí no estamos atravesando una crisis tan grave y severa, la tasa del paro es del 16,5%", ha dicho.

Jano García: "A este Gobierno no le importa el ciudadano, los Presupuestos son un claro ejemplo de ellos"

Para el director de elliberal.com, "tendríamos que poner el foco en reducir la tasa de desempleo que tenemos, en desempleo juvenil rozamos el 40% que es una auténtica barbaridad. La legislación laboral es un punto clave. La gente debe poder trabajar, así se aumentan los impuestos, y consigues reducir el gasto porque se dejan de pagar subvenciones y ayudas".

Por ello, la receta que Jano García propone pasa por que "bajar impuestos se debe hacer, pero debe acompañarse de legislación laboral que no se está tocando, y la Unión Europea ya nos ha avisado. El Partido Popular lo hizo bien al reformarla y hay que continuarla. A este Gobierno no le importa el ciudadano, los Presupuestos son un claro ejemplo de ellos".

Finalmente, el economista ha añadido que "en España, el 99% de las empresas son pymes. Empresas pequeñas que se están viendo afectadas. El Gobierno está mandando un mensaje al mundo de que el dinero no es bienvenido. El efecto es demoledor, nadie se plantea invertir en España. Si la Unión Europea no para estas cuentas, va a causar un desastre absolutamente", ha concluido.

El Banco de España ve "inevitable" subir impuestos si no se reduce el gasto

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido de que el endeudamiento público va a ser una rémora y es "inevitable" que esa situación lleve a incrementos de impuestos o reducciones de gasto público "en la próxima década".

Además, durante su participación en un foro económico, Hernández de Cos ha mostrado su preocupación por una crisis que puede ser "persistente", al tiempo que ha pedido reorientar la política económica y que el sector público no apoye compañías inviables para evitar que persistan empresas "zombies".

El gobernador del Banco de España ha lamentado que la crisis podría exacerbar la desigualdad, ya que la situación económica actual está afectando en mayor medida a la población con los salarios más bajos, entre ellos mujeres y jóvenes.