Inocencio Arias define como "grosero" el primer debate de EE.UU. aunque cree que no ha tenido efecto alguno

La carrera por la presidencia estadounidense ha arrancado esta semana con una de las citas dentro de los comicios que todos los americanos tienen marcado en la agenda: el debate electoral.

El primero, de tres que van a mantener los candidatos Joe Biden y Donald Trump para la cita electoral del próximo 3 de noviembre, ha sido un auténtico enfrentamiento de estilos marcado por las sucesivas interrupciones de Donald Trump, tanto a su rival, Joe Biden como al propio moderador del debate, el periodista, Chris Wallace, presentador del programa Fox News Sunday.

El diplomático Inocencio Arias ha querido compartir su análisis sobre el primero de los tres 'rounds' en TRECE TV. Para Arias, el debate que se ha podido ver este martes "ha sido el debate más bronco y más sucio de la Historia", ha explicado, a la vez que él cree que este ha podido ser el debate "probablemente menos visto". "Ha sido el debate más sucio por los ataques personales. Biden llamó a Trump payaso y encima le ha dicho que es el peor de presidente del Gobierno", ha explicado.

Asimismo, ha querido poner en relevancia el tono que durante los 90 minutos que ha durado el debate de Joe Biden, ya que a su juicio "entró al trapo y se indignó cuando le sacó a su hijo", aunque a su vez cree que ha sido inteligente porque le ha cambiado rápido de tema.

Dado el tono "grosero" que ha tenido "el primer cara a cara", Inocencio Arias ha advertido de "que están debatiendo si le ponen más restricciones en los siguientes debates para que no ocurra lo mismo", aunque no cree "que este debate haya sido decisivo", ya que según le han dicho sus compañeros americanos "los indecisos están debatiendo a quién votar todavía". Este porcentaje de electores no supera el 20%, ya que el resto de los ciudadanos americanos tiene decidido su voto y muchos han empezado ya a votar.

Entre los temas que han tratado ambos candidatos, la crisis por la covid-19 ha tenido especial relevancia. Joe Biden ha acusado a Donaldo Trump de ser el responsable de los más de 200.000 muertos y siete millones de fallecidos que registra en estos momentos Estado unidos y a su vez le ha reprochado que no dijese nada cuando conocía que esta enfermedad era "mortífera". Por su parte, Trump se ha escudado en su buena gestión y ha echado la culpa directamente a China y ha advertido a los televidentes de las consecuencias que hubiese tenido esta pandemia en manos de su contrincante.