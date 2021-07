Iñaki Ellakuría, sobre la utilización de fondos públicos para los líderes del procés: "Éticamente es dudoso"

El periodista Iñaki Elakurria de ‘El Mundo’ ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para comentar si es posible que la Generalitat esté usando fondos públicos para avalar a los líderes del procés.

Elakurría ha explicado que “cuando se presentó esta propuesta una de las preguntas que más se hizo al conseller Jaume Giró es de dónde iba a salir ese dinero que en teoría tiene que ser un contra aval de una entidad financiera privada que se anunció que ya estaba cerrado el pacto, pero que aún no se sabe cuál es la entidad. En “El Mundo” ya hemos explicado cómo esa partida de 10 millones viene de un fondo extraordinario pagado por el fondo de riqueza autonómica que iba a ser destinado a ayudar a sectores perjudicados por la pandemia y la recesión económica, por lo que ha creado sorpresa y malestar, sumado a que no se sabe qué entidad financiera supuesta va a hacer ese aval”.

“Se ha especulado mucho por la entidad que puede ser, pero ninguna entidad da el paso al frente, hay que tener en cuenta la repercusión y vamos a ver si va a poder tirar para adelante con este aval, y si lo hace con su dinero, igual esa segunda vía con la entidad privada se queda en punto muerto”.

Iñaki apunta a que hay muchas dudas sobre si se está cometiendo una irregularidad, "la prueba está en que la aseguradora de la Generalitat, la Caixa, no ha querido involucrarse y visto esto otras entidades tampoco, lo que demuestra que el conseller de Economía Jaume Giró se tiró a la piscina".

“De momento no va a recurrir nadie ante esto, los partidos también están esperando a que acabe de definir, hasta que no sepamos cuál es la entidad privada esto solo son intenciones de la Generalitat, sin embargo, hemos visto como el líder del PSC, Salvador Illa considera que es una opción válida y legal y de momento no va a recurrir, al igual que es un mensaje del Gobierno de que lo acepta”.

Finalmente, explica que “éticamente es más que dudoso, ya que en momentos de crisis estos fondos están destinados a otra cosa que no es avalar las cuentas o lo que le deben algunos de los investigados por el Tribunal de Cuentas, falta ver si se judicializa y se llega a investigación”.