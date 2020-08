Ignacio Camacho desvela cuáles pueden ser los planes de Sánchez respecto a los brotes: "Tras sus vacaciones"

El aumento de los brotes por todo el territorio español ha provocado que en los debates políticos y sanitarios aparezca de nuevo el concepto de mando único, como única posibilidad de conseguir controlar la situación y regresando así a capítulos del pasado más propios del estado de alarma.

Sobre esta posibilidad ha sido preguntado en 'El Cascabel' el periodista de ABC, Ignacio Camacho, que ha explicado cuál debería ser el verdadero plan del Gobierno para controlar la situación y qué es lo que debería evitar Pedro Sánchez una vez regrese de sus vacaciones: "Depende de para qué. Mando único para organizar las repuestas puede ser conveniente, aunque cuando el Ministerio de Sanidad tenía esa potestad no tenía mucha eficacia. Si el mando único es bajo el gabinete de Fernando Simón pues me parece que tampoco vamos a conseguir nada. Lo que es importante es que la coordinación entre las consejerías de Sanidad de cada comunidad autónoma si es importante y todavía no se ha creado ni una mesa de seguimiento. Antes de llegar al decreto de alarma se deben tomar otras decisiones, porque lo que parece es que el Gobierno está dejando que la cosa se caiga por si sola para después de sus vacaciones llegue el presidente y diga 'no se os puede dejar solos y los veis que es necesario que yo interviniese'".

La situación según Fernando Simón

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha advertido este lunes de que, entre las medidas para hacer frente al coronavirus, se mantiene la posibilidad de imponer nuevos confinamientos allí donde sea necesario para controlar la transmisión, y ha recordado que en la mayoría de los casos los jueces lo han avalado.

En una rueda de prensa, Simón ha señalado que el confinamiento es una de las respuestas que se puede dar ante el incremento de los contagios en un lugar determinado, aparte de realizar pruebas PCR y poner en cuarentena a los contactos de las personas que hayan resultado infectadas.

Según ha señalado, cualquier confinamiento que establezcan las comunidades autónomas requiere de un control judicial. Sin embargo, ha destacado que hasta ahora prácticamente todas las decisiones de las comunidades autónomas en este sentido han sido aceptadas por los jueces por entender que "están bien fundamentadas y tienen un claro impacto positivo", y alguna propuesta que inicialmente fue rechazada se validó después de ciertas modificaciones.