Ignacio Camacho apunta los próximos quebraderos de cabeza de Sánchez con la Justicia: "Todavía no han entrado"

El periodista Ignacio Camacho ha asegurado que la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional el estado de alarma supone un "varapalo importante" y una "enmienda a la totalidad de la gestión política de la pandemia" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Camacho ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para valorar la decisión del TC.

"Es un buen recibimiento para el nuevo Gobierno. Las vidas salvadas son un cálculo estimativo, pero lo que sí es cierto son las vidas que no se salvaron, por las negligencias, la falta de planificación y por el caos con el que fue gestionada la pandemia", arrancaba su intervención, y añadía que esta es su valoración política.

El periodista de ABC ha asegurado que esta decisión "afecta al confinamiento", un asunto que ha calificado de "altísima repercusión". A lo que ha añadido "menos mal que quedan instituciones de guardia para evitar que el gobierno no pueda hacer lo que le dé la gana". "La verdad es que este Gobierno no para de tropezar con los controles judiciales y eso no es un problema con los tribunales, es un problema con la ley", afirma Camacho.

"Hace un mes, el mismo Tribunal Constitucional revocó el uso del estado de alarma para colocar a Pablo Iglesias en la comisión del CNI. Y no ha entrado todavía en la suspensión de la ley de transparencia, en los contratos opacos de material sanitario en todo lo que se utilizó en el estado de alarma para eludir los controles o mecanismo de control", recuerdo el periodista.

Además, Camacho asegura que "nadie cuestiona la idoneidad de las medidas", ya que había que tomarlas y son las que tomaron la mayoría de países europeos, pero ellos lo hicieron "conforme a legislación previa específica". Y recuerda el caso de Francia, que no contaba con dicha legislación y "también tuvo problemas con su corte de garantía, que le revocó algunas medidas". "Estamos hablando de derechos elementales, como la libre circulación, reunión y residencia", recalcaba Camacho.

Respecto a la votación, el periodista asegura que "hubiera sido mejor una votación más ajustada, con un consenso más amplio" pero no lo habido, entre otros motivos, "porque el Gobierno presionó a varios magistrados afines a través de Carmen Calvo", y aun así alguno de los más conservadores ha votado en contra.

Ignacio Camacho ha recordado también la Constitución de 1978, que al ser elaborada inmediatamente después de la dictadura, fue "muy cuidadosa con las tentaciones autoritarias". Por ese motivo, "tasó mucho las suspensiones de derechos y las dejó en manos del Parlamento, para que no hubiera pulsiones de aplicar estados de excepción o de suspensión de garantías por simple voluntad del Gobierno, y esto fue lo que hizo Sánchez", aseguraba el periodista.

Para terminar, aseguraba que la cifra de vidas que se salvaron, que da el ejecutivo, es un dato muy estimativo y muy difícil de saber con exactitud, sí podemos saber que se salvaron vidas pero no cuantas. Además, recordaba que hay una gran cantidad de personas que fallecieron sin tener covid pero como consecuencia de este, que el Gobierno todavía no ha reconocido.