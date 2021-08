Ignacio Camacho: "Ante la falta de liderazgo en Podemos, es posible que Iglesias aún mantenga influencia"

Ignacio Camacho, periodista de ABC, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la oposición de Unidas Podemos en el Congreso a la ampliación del Prat.

Camacho asegura que “el problema que va a tener Podemos a corto o medio plazo es que va a embridar la autonomía de sus confluencias, especialmente la catalana, cuando estaba Iglesias tenía cierta autoridad general, porque Podemos siempre ha sido una suma de mareas y confluencias, una especie de yuxtaposición de partidos con cierta indisciplina. Este es el gran problema de Podemos sin Iglesias, es decir, si el gobierno con Iglesias era un gobierno de cohabitación en el que el líder ejercía de vicepresidente, ahora sin Iglesias, nadie pinta nada quitando a Irene Montero o Yolanda Díaz, de modo que ahora solo se van a dedicar a enredar”.

“En todos los gabinetes de coalición se produce una tensión entre ambas partes y eso va a seguir ocurriendo, no sé si Iglesias imponiendo influencias pero lo que queda claro es que con las manos fuera de mando lo que no tiene poder. Pedro Sánchez está encantado con esta situación, los dos grandes temas de la agenda actual son la negociación del separatismo y el reparto de fondos europeos que los dirige Moncloa, y a Sánchez que le gusta disfrutar del poder está satisfecho. Ahora mismo este es el gobierno de Sánchez para bien o para mal y se ha quedado sin Iglesias, ahora no pude decir que no hace las cosas porque se lo impide Yolanda Díaz, la percepción de la opinión pública no es de peso específico de Díaz, Belarra, ni Montero. El desgaste grande de este gobierno se lo está llevando PSOE y Podemos pero el declive en las encuestas de Podemos tenía que llevar estos votos al PSOE y eso no está pasando”.

Por otra parte, afirma que “el Sánchez eufórico sin Iglesias que está posando sin Iglesias en las fotos no está teniendo rédito en las encuestas, a pesar de que puede remontar pero va a tener que pagar el peaje complacido de la ley trans, acabará pagando el del salario mínimo, pero no le importa pagar el peaje en políticas sociales y de igualdad porque sabe que los votos que vengan de ahí los va a aguantar”.

Ignacio explica: “En Podemos hay un vacío de liderazgo por eso pienso que Iglesias puede tener cierta influencia aún pero sin poder, el poder está en el Consejo de Ministros y él ha salido de ahí, además Podemos es un partido que depende económicamente de las instituciones. Mi duda a medio plazo es si la salida de Pablo Iglesias ayuda a mantener este gobierno de cohabitación”.